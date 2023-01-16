Форум в Давосе: на что может рассчитывать Украина – о чем говорит отсутствие на мероприятии России

В Давосе (Швейцария) с 16 по 20 января состоится Всемирный экономический форум. В этом году тема – "Сотрудничество в раздробленном мире", в рамках которой будут рассматриваться текущие кризисы (включая войну в Украине) и пути их разрешения. На что может рассчитывать наша страна по итогам этого форума? Издание "Комментарии" с этим вопросом обратилось к экспертам.

Форум в Давосе. Фото: из открытых источников

Украина может рассчитывать как минимум на два плюса

Украинский дипломат, более 30 лет посвятивший установлению и развитию украинской внешнеполитической службы, бывший министр иностранных дел Украины Владимир Огрызко объясняет:

"Прежде всего, Давосский форум – это обмен мнениями о нашем экономическом будущем. Это мероприятие собирает самых умных представителей политической и экономической элиты мира. Такие обсуждения дорого стоят, потому что именно там, сначала, возможно, как гипотезы, а затем как определенные реалистические варианты развития событий, предлагаются определенные идеи, концепции. Которые очень часто превращаются в конкретные планы, действия. И в этом контексте форум является очень важной площадкой для обсуждения".

То, что там на этот раз не будет российских представителей, по мнению дипломата, является отражением того, что в мире понимают, насколько деструктивна политика РФ не только в отношении Украины (поэтому еще это просто преступная война), но и в контексте глобальной экономики.

"Попытки россиян поставить на колени, скажем, европейские страны (проще говоря – заморозить их зимой), газовые, нефтяные войны, которые РФ начала против цивилизованного мира, ответные резкие колебания на мировых рынках в этой сфере – это все показывает, что Россия использует энергетику как часть экономики для того, чтобы реализовывать свои геополитические вещи. Так, в цивилизованном мире не работают. Это там не воспринимается. И то, что РФ на этом форуме не будет – свидетельствует о том, что такой подход осуждается и с такими странами говорить не хотят. И в этом уже есть большой плюс, – уверен Владимир Огрызко. – Вторым плюсом, на который мы должны рассчитывать (и, думаю, на это будет направлено участие украинских представителей на этом форуме), будет в том, что на нем будет обсуждаться тема восстановления Украины после победы над рашистской Россией".

Этим сейчас заботятся многие политики, бизнесмены в ЕС и США, напоминает бывший руководитель МИД. Там, отмечает он, давно говорят о плане восстановления Украины. Подчеркивая, что не следует ждать окончания войны, следует уже сейчас прописывать конкретные направления. Что нужно будет сделать как этот механизм будет работать. И так дальше.

"Эта тема, хоть будет более теоретической, чем практической, но наметит основные направления той работы, которая будет для нас очень важна. Потому что для всех очевидно, что самостоятельно Украина не потянет все это бремя после окончания войны, – объясняет Владимир Огрызко. – Предстоит определить источники финансирования этого восстановления, найти юридические механизмы, как привлекать замороженные, а затем конфискованные российские деньги. Как будут сформулированы принципы помощи от ЕС, стран Большой семерки, других партнеров. Важно, чтобы этот процесс не только продолжался, но и принял более или менее конкретные формы. Уже скоро увидим, что будут обсуждать на этом форуме. Возможно, довольно конкретные предложения, которые потом будут превращаться в конкретные дела".

Следует ожидать положительных решений для нашей страны

Доктор экономических наук, профессор, заслуженный экономист Украины, народный депутат V-VI созывов Алексей Плотников признался, что настроен достаточно положительно. Украина, по его мнению, будет точно играть значительную роль на Давосском форуме.

"Это специфический "Давос", без участия российской делегации, ранее воспринимаемой как неизбежное зло, как зло, которое приходилось терпеть. Теперь же страна-агрессор логически лишена возможности присутствовать на такого рода мероприятии. Безусловно, внимание будет приковано к Украине – как к государству, отражающему внешнюю агрессию, требует помощи, благосклонного отношения других стран и в процессе войны, и в рамках послевоенного восстановления", – объясняет Алексей Плотников.

Поэтому он предполагает, что примут достаточно положительные решения для нашей страны. Вероятно, высказанные рекомендации – как мировое сообщество видит послевоенное устройство, что нужно сделать для того, чтобы победить как можно раньше.

"При этом следует понимать, что усиление тех же санкций – это не компетенция такого рода форумов, – подчеркивает экономист. – Это компетенция Еврокомиссии, ЕС, отдельных стран – США, Японии, Австралии, Канады, Великобритании и т.д. Санкционная политика может рассматриваться в ходе таких встреч, но скорее в контексте дискуссий, в интеллектуальном смысле. Как санкции оказывают влияние на мироустройство, международную торговлю. На то, что на смену глобализации идет фрагментация, мир делится на определенные сегменты. Но подчеркиваю, что форму в Давосе – это место, где собираются не чиновники, а интеллектуалы, представители власти, крупного бизнеса".

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