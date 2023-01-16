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Официально подтверждено. Великобритания передаст Украине эскадрон танков

В рамках нового военного пакета правительство Великобритании выделит Украине эскадрон танков Challenger 2.

сегодня, 19:51
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Автор:

Slava Kot

Правительство Великобритании согласовало пакет военной помощи Силам обороны Украины. Среди разной военной техники также присутствуют западные современные танки Challenger 2. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на Twitter Министерства обороны Великобритании.

Официально подтверждено. Великобритания передаст Украине эскадрон танков

Британский танк Challenger 2. Фото из открытых источников

Во время выступления в Палате общин министр обороны Великобритании Бен Уоллес анонсировал новый пакет военной помощи для Украины. Среди выделенной техники есть артиллерийские установки АС-90, бронетранспортеры FV432 Bulldog, дроны, артиллерийские снаряды и ракетные комплексы Starstreak.

Также в пакет помощи от британцев попал эскадрон танков Challenger 2, о которых чиновники из Великобритании сообщали ранее. Эскадрон танков состоит из 12-15 единиц военной техники.

"Решение Великобритании отправить танки Challenger 2 в Украину является выверенным ответом на растущую агрессию и неизбирательные бомбардировки России", — пишет T he Guardian со ссылкой на слова Уоллеса.

Министр обороны Великобритании также заверил, что его страна продолжит поддерживать Украину, пока Российская Федерация во главе с Путиным не потерпит поражение.

"Сегодняшний пакет поможет ускорить завершение путинской оккупации и всей ее жестокости и гарантировать, что в 2023 году и в дальнейшем, если это будет необходимо, Украина сохранит свою динамику при поддержке международного сообщества, как никогда настроена на то, что незаконное и неспровоцированное вторжение Путина терпит крах", — сказал Бен Уоллес.

Ранее портал "Комментарии" сообщал реакцию Кремля на передачу танков Challenger 2 в Украину.

Также "Комментарии" писали о том, граждане, каких стран поддерживают поставки оружия в Украину.



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Источник: https://twitter.com/DefenceHQ/status/1615031139063693334
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