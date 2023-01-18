В результате авиакатастрофы в Броварах погибло руководство МВД: много погибших гражданских

Во время крушения вертолета в Броварах на борту находились министр внутренних дел Денис Монастырский, его заместитель Евгений Енин и госсекретарь МВД Юрий Лубкович. Всего погибло 18 человек, среди них трое детей. Как передает портал "Комментарии", об этом у себя в Facebook сообщил глава Нацполиции Игорь Клименко, а также глава Киевской ОВА Алексей Кулеба.

Денис Монастырский. Фото: из открытых источников

Также информацию о погибших подтвердил глава Киевской ОВА Алексей Кулеба. В Броварах на месте крушения вертолета продолжается спасательная операция. Кулеба отметил, что по состоянию на 10.30 — 18 погибших, в том числе 3 детей.

Известно, что 22 пострадавших находятся в больнице, из которых 10 детей. На месте работают все профильные и специализированные службы. Продолжается осмотр места происшествия.

Отметим, сегодня, 18 января на территорию детского сада в Броварах упал вертолет, после чего на месте инцидента произошел пожар.

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