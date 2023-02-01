Массовые обыски в Украине: о чем говорит происходящее

В среду, 1 февраля, Украину накрыла череда громких обысков и отставок. Работники СБУ обыскивали дом бизнесмена Игоря Коломойского в рамках расследования касательно махинаций в компаниях "Укртатнефть" и "Укрнефть". Следственные органы заглянули к экс-главе МВД Арсену Авакову в рамках отработки одной из рабочих версий причин январской трагедии в Броварах, в которой погибло руководство внутренних дел Украины. Обыски также проходили в налоговой, у нардепа-застройщика Столара. Кроме того был уволен весь руководящей состав таможни. Эксперты проанализировали происходящее специально для издания "Комментарии".

СБУ. Фото: из открытых источников

Нам дали последнюю возможность сохранить свой суверенитет в антикоррупционной борьбе, показать, что мы сами на что-то способны

По мнению эксперта Аналитического центра "Объединенная Украина" Алексея Куща, не то, чтобы происходящие массовые обыски и вручения подозрения стали чем-то неожиданным.

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"Президент Зеленский неоднократно предупреждал, что будет достаточно жесткая реакция на факты коррупции, особенно в высших эшелонах власти. Давно были обещания по деолигархизации, очищению власти. Так что сказать, что всё тут с неба упало – нельзя. Но есть и дополнительные волны, – акцентирует эксперт. – Они заключаются в том, что формат отношений Украины с западными партнерами в 2022 году из-за российской агрессии серьезно изменился. Но многие этого – то ли не заметили, то ли сделали вид, что не заметили".

Ранее, поясняет Алексей Кущ, нам помогали в основном международные финансовые организации. Как тот же МВФ, периодически выделяющий средства странам, находящимся в кризисе и имеющими при этом высокий уровень коррупции.

Но с прошлого года ситуация для Украины поменялась. Мы получаем огромные средства в виде грантов – безвозвратных денег, своеобразных подарков. И это уже межгосударственная помощь. Помощь налогоплательщиков Германии, Франции, США и других стран, которые нас поддерживают в это сложное время.

"Такая ситуация серьезно осложняет внутриполитическую дискуссию в этих странах. К примеру, так называемое трампистское крыло республиканцев на промежуточных выборах в Конгресс США прошлой осенью построило свою предвыборную программу в значительной мере на критике так называемого "бланкового" (необеспеченного) финансирования Украины. Когда называли это финансированием с необеспеченными чеками. И тем же американским политиками приходится объяснять своему народу, почему вместо того, чтобы выделять деньги на социальные программы внутри своей страны (образование, медицину и так далее), десятки млрд долларов тратятся на Украину. Это уже бюджетные деньги. Американские, европейские, канадские и так далее", – подчеркивает Алексей Кущ.

А расхищение таких средств – чревато, подчеркивает он. У американцев действует правило экстерриториальности. То есть, независимо от того, где произошло преступление, если оно произошло с долларом, США вас достанут везде.

"Учитывая всё это, появились прямые линии в Штатах, куда можно сообщать о фактах украинской коррупции. США дали понять: или Украина самостоятельно начнет, наконец, качественно бороться с коррупцией, или, после некого дедлайна (а тут уже не последнее китайское, а последнее американское предупреждение), ловить наших коррупционеров будут уже американские правоохранители. И тогда всё будет намного жестче. Фактически, нам дали последнюю возможность сохранить свой суверенитет в антикоррупционной борьбе, показать, что мы сами на что-то способны. А доказать мы это сможем лишь в случае, если будут пойманы "крупные рыбы", их будет много и дело закончится реальными сроками. Речь о десятках человек, если не о сотнях", – поясняет эксперт.

Ситуацию, по его словам, можно сравнить с тем, как когда-то велась борьба с итальянской мафией. Общество поверило в реальность такой борьбы не тогда, когда ловили одного-двух "козлов отпущения", которых мафия же и сдавала. А когда на скамье подсудимых оказывалось 20-30 условных "крестных отцов" и сотни членов преступных группировок, включая чиновников, правоохранителей, судей, прокуроров и так далее.

"Наши западные партнеры поверят, что в Украине идет реальная борьба с коррупцией, когда, условно говоря, на скамье подсудимых окажется уже 20-30 наших, но не "крестных отцов", а "кумовьев". И соответственно 200-300 продажных чиновников, судьей, прокуроров, полицейских и так далее. Нужны и точечность, и массовость", – констатирует Алексей Кущ.

Размещение "телефонов доверия" представителями США у себя в стране сработало

Глава профсоюза Украинская независимая фундация юристов, глава АО "Кравец и партнеры", адвокат Ростислав Кравец рассуждает так:

"Активизация наших правоохранительных органов, скорее всего, связана с размещением "телефонов доверия" представителями США у себя в стране – по поводу фактов коррупции в Украине. Думаю, это стало определенным толчком для наших правоохранителей провести некую публичную видимость работы".

Обыски у Коломойского, как известно, связаны с "Укрнафтой". Но дело длится годами. И проводить именно сейчас обыск у него дома выглядит довольно странно, считает эксперт.

Не менее странно, по его мнению, выглядит обыск у экс-министра внутренних дел Авакова касательно закупок вертолетов, сделанных еще в 2016 году. И он сам указывает на подобную нелепость.

Почему это не было сделано спустя считанные дни после трагедии? – задается вопросом Ростислав Кравец. – Ведь уже тогда, думаю, стало ясно, что основные причины авиакатастрофы – техническое состояние вертолета… Учитывая всё это, считаю, что подобные обыски не связаны с реальными проведениями расследований, а больше – с уже прижившейся в Украине неприятной традицией самопиара. Вместо собственно расследования. Начали эту традицию представители НАБУ, потом подхватили НАПК, теперь вот использует СБУ и не только. Главное показывать, будто что-то делается, а результат (собственно "посадки") при этом не обязателен". "Это больше напоминает попытку создать видимость того, что что-то делается в рамках расследования авиакатастрофы в Броварах, в которой 18 января погибло всё руководство МВД

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