О чем говорит позиция Грузии по войне в Украине – почему Тбилиси боится ссориться с Москвой

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что правительство Грузии убивает экс-президента этой страны, гражданина Украины Михаила Саакашвили, которого публично пытают каждый день. Соответствующее заявление выпустило и Министерство иностранных дел Украины. Тем временем президент Грузии Саломе Зурабишвили заявила, что Россия должна отказаться от почти 15-летней оккупации территории ее страны в рамках возможного мирного соглашения РФ с Украиной. Что можно сказать о позиции грузинских властей касательно российско-украинской войны и отношения к Саакашвили? Почему она именно такая? Есть ли вероятность каких-то перемен? Портал "Комментарии" с этими вопросами обратился к экспертам.

Саломе Зурабишвили. Фото: из открытых источников

Декларируемое публично Грузией сохранение прозападного курса не подтверждается реальными решениями

Глава Центра политических студий "Доктрина", политический консультант Ярослав Божко считает, что власти Грузии действуют сейчас, исходя из двух факторов.

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"Во-первых, они не могут дать заднюю в конфликте с Саакашвили, тем самым проявив определенную слабость и проиграть психологическое соревнование с ним. Во-вторых, мы понимаем, что власти Грузии сейчас всерьез зависят от пророссийского олигархата – в первую очередь Иванишвили (экс-премьер, основатель правящей партии "Грузинская мечта" миллиардер Бидзина Иванишвили, который формально ушел из политики полтора года – прим. ред.), связанного с РФ. Потому декларируемое публично сохранение прозападного курса не подтверждается реальными решениями. Потому такая политика и по Саакашвили, и по войне против Украины. Всё это исходит из нежелания более глубокого взаимодействия с Западом, скрытного саботирования процесса евроинтеграции", – поясняет Ярослав Божко.

Для этого, резюмирует он, в определенной мере и подходит такая ситуация, где власти Грузии могут вызвать на себя недовольство Запада – и под этим поводом останавливать дальнейшую интеграцию. Потому что сделать это открыто невозможно – из-за позиции грузинского общества.

Грузинские власти не хотят что-то сделать для ускорения победы Украины, от которой они вдруг решили получить выгоду

Политический эксперт, консультант по политическому и антикризисному PR Татьяна Лупова рассуждает так:

"Грузинская президентка с начала войны не верила в победу Украины, продолжает это делать и сейчас. Но видно, чтобы тамошние власти поняли, что Грузия осталась в меньшинстве на карте мира в ракурсе российско-украинской войны – и решила попытаться воспользоваться ситуацией".

При этом, отмечает эксперт, власти Грузии, отказываясь поддерживать Украину и помогая России обходить санкции, почему-то считают, что им все должны.

"Их очень огорчает тот факт, что нам помогает весь демократический мир. И в Тбилиси, похоже, решили – почему бы не попробовать и себе что-то из этого получить. Или хотя бы еще раз напомнить мировой общности о себе, "незаслуженно" забытых. Выглядит это именно так, потому что, – подчеркивает Татьяна Лупова, – сами грузинские власти не хотят что-то сделать для ускорения победы Украины, от которой они вдруг решили получить выгоду".

На фоне этого поведения властей Грузии, акцентирует эксперт, еще ярче выглядит дружелюбное отношение собственно грузин к украинцам.

"За нас воюет грузинский легион, нас поддерживают обычные жители Грузии, – напоминает Татьяна Лупова. – Это может говорить об огромном разрыве между грузинами и их властью, которая, похоже, теряет поддержку не только на международном уровне, а и внутри страны".

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