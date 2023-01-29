Атака беспилотников на Иран: о чем это говорит – почему появился риск Третьей мировой

В иранском городе Исфахан прогремела серия взрывов на заводе боеприпасов. По неподтвержденным данным, детонация случилась в результате атаки беспилотников, а под ударом оказалось производство дронов "Шахед" и экспериментальный ядерный реактор. Есть прилеты в Тебризе (завод по производству оружия). О чем говорит эта атака? Только ли Ближнего Востока это касается? Портал "Комментарии" с этими вопросами обратился к экспертам.

Удар по Ирану. Фото: из открытых источников

Многое будет зависеть от реакции официального Тегерана, пока видно, что иранское руководство пребывает в шоке

Директор Центра Ближневосточных исследований Игорь Семиволос рассуждает так:

"Эта атака изменяет тренды. Ранее представить ситуацию нанесения удара по территории Ирана было сложно. Сейчас же видим, что это возможно. Очевидно, что в будущем такие удары могут продолжаться. Образно говоря, сломалась еще одна печать. И теперь нанесение ударов непосредственно по иранское территории не является чем-то экстраординарным".

По мнению эксперта, очевидно, что происходящее сейчас – это последствия вмешательства Ирана в войну в Украине на стороне России.

"И тут, как по мне, не столь важно, кто именно атаковал Иран. Это могло быть как государство (некоторые предполагают, что – Израиль), так и негосударственный субъект (говорят о Моджахедин-э Халк – иранской леворадикальной организации, ведущей борьбу против Исламской Республики Иран). Современный уровень техники, в том числе ударной, позволяет совершать подобные атаки как представителям государства, так и не государственным структурам, – поясняет Игорь Семиволос. – И абсолютно в духе поведения Ирана главный меседж, который сейчас ретранслируется со стороны Израиля – это не мы. Точно так, как ведет себя Иран, отрицая поставки беспилотников россиянам".

Дроны могли запускать как с суши, так с и моря. Могли использоваться разные методы, чтобы не было четко понятно, откуда именно наносили удары, отмечает эксперт. Он также предполагает, что утверждение, будто дроны прилетели из Азербайджана – фейк.

"Многое будет зависеть от реакции официального Тегерана. Пока видно, что иранское руководство пребывает в шоке. От того, какой именно будет реакция – во многом зависит дальнейшее развитие событий", – считает Игорь Семиволос.

Разморозка конфликта происходит не только между Ираном и Израилем, но и по линии Китай-Тайвань, Северная Корея-Южная Корея, Пакистан-Индия

Директор Института глобальных стратегий Вадим Карасев отмечает, что наблюдатели, которые более интенсивно вовлечены в ирано-израильский конфликт, рассматривают эту атаку, хоть и не признаваемую официальными властями Израиля, именно как удар Израиля по военной инфраструктуре Ирана.

"И это, конечно, ставит вопрос о том, не ведет ли обострение ситуации на театре военных действий в Украине, обострение отношений между политическим Западом и РФ, к размораживанию других конфликтов, в других регионах. Что будет (а возможно и уже) сигнализировать о начале пока еще гибридной, полузакрытой Третьей мировой войны", – считает эксперт.

Он обращает внимание, что разморозка конфликта происходит не только между Ираном и Израилем, но и по линии Китай-Тайвань, Северная Корея-Южная Корея, Пакистан-Индия (штат Кашмир). Не случайно, акцентирует Вадим Карасев, очевидно, чтобы не допустить разморозку последнего регионального конфликта, премьер-министр Пакистана обратился к властям Индии с призывом усилить вопросы мирного урегулирования.

"В общем, как-то складывается так, что конфликт между политическим Западом и Россией начинает расширяться и втягивать в себя то, что всё чаще стали называть политическим Востоком. Перекидываясь при этом на юго-восточные, дальневосточные, ближневосточные театры военных действий. Так что я бы не относился к атакам на военную инфраструктуру Ирана как к некому исключительно локальному эпизоду в давнем, застарелом, но затухшем ирано-израильском конфликтов. Рассматривать это стоит в более широком контексте, когда мировая геополитика пришла в движение, происходит сдвиг геополитических плит. Это и приводит к тому, что охлажденные, замороженные, застарелые региональные конфликты начинают трансформироваться в пока еще полугорячую форму, – подчеркивает Вадим Карасев. – Я бы добавил сюда еще конфликт между Азербайджаном и Арменией вокруг Нагорного Карабаха. Хоть сейчас он находится в стадии мирного урегулирования, но может вспыхнуть в любой момент".

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