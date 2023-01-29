Итоги уходящей недели: как произошедшее отобразится на будущем Украины

Последняя полноценная неделя января выдалась весьма бурной для Украины. Были как прорывные и позитивные решения для нашей страны, делающие ближе победу над российским агрессором, так и вызывающие немало вопросов. Наиболее яркие события специально для издания "Комментарии" обозначили эксперты.

Танки. Фото из открытых источников

Анонсирование массовых поставок тяжелой бронетехники в нашу страну стало прорывным решением

Политтехнолог, специалист по антикризисным кампаниям Денис Богуш ключевым моментом называет формирование танковой коалиции союзников Украины, анонсирование массовых поставок тяжелой бронетехники в нашу страну.

Также на уходящей неделе стало известно, что "вагнеровцы" попали под американские санкции что не может не радовать". "Мы, наконец, дожали партнеров. И всё это, безусловно, позитивно для нас отразится на поле боя, – отмечает эксперт. – Параллельно с этим обостряется конфликт между представителями российской армии и пригожинскими наемниками ЧВК "Вагнер"

Что тревожит, продолжает Денис Богуш, так это активизация усилий РФ для нового массированного наступления. И, конечно, акцентирует он, нельзя не вспомнить очередной массированный ракетный удар агрессора по Украине, который мы пережили 26 января.

По словам эксперта, эта атака показала стиль нового командующего оккупационной армией – Герасимова.

"До него с октября "ракетный армагеддон" устраивал безумный Суровикин, – напоминает Денис Богуш. – Использовал 50% арсенала, просто забрасывая ими Украину. Герасимов действует более продуманно, но эффективности в военном смысле это дает мало. А мы учимся снижать риски от ударов по нашей энергосистеме ".

Кроме того, отмечает эксперт, в Украину прибыли ревизоры из США, которые будут контролировать использование нашими властями американской помощи.

который давно этого заслуживал, но своей таиландской историей переполнил чашу терпения Банковой", – констатирует Денис Богуш. "Ну, а на "закуску" можно вспомнить продолжение темы как бы очищения власти, в том числе – вышвыривание из рядов "слуг" Коли Тищенко

Кабмин на этой неделе утвердил проект закона о ликвидации льготной двухпроцентной ставки для ФОПов и возобновлении налоговых проверок

Главный экономист, руководитель по экономическим реформам Офиса простых решений и результатов Ярослав Романчук считает, что на уходящей неделе мы стали свидетелями ряда новостей, которые так или иначе характеризуют подход власти к украинской экономике, к системе принятия решений.

"Первое – разнобой, связанный с тем, что будет происходить с украинской экономикой в 2023 году. Когда НБУ резко, радикально снижает оценку краткосрочного роста ВВП до 0,3%, а замминистра экономики Денис Кудин говорит, что прогноз остается в 3,2%. То есть, представители НБУ и Кабмина смотрят на один и тот же объект – украинскую экономику, но видят его по-разному. Это говорит о том, что ситуация остается крайне непредсказуемой, – поясняет эксперт. – И вместо того, чтобы заняться синхронизацией деятельности органов власти, прежде всего, Нацбанка и правительства, по обеспечению макроэкономической стабильности, мы наблюдаем некую детскую игру в макроэкономическую "угадайку". Из того же разряда, когда украинское правительство преподносит как достижение, что падение ВВП в прошлом году составило якобы лишь 27%, а выходит оценка ООН, где падение составляет 35%. Спорить о процентных пунтках нет никакого смысла, равно как о том, чья модель оценивая лучше. Форме, увы, у нас отдается гораздо больше предпочтения, нежели содержанию. И это создает дополнительные риски, ведь за формой мы не занимаемся содержанием – настройкой экономики на военный лад".

Второй важный момент, по словам Ярослава Романчука, вытекает из первого. А именно – отрезвляющее признание замглавы Офиса президента Ростислава Шурмы, реальная ставка налогообложения доходов украинцев сегодня достигает 51,5%. То есть, чтобы выплатить зарплату в 20 тысяч, нужно заплатить около 11 тысяч налогов.

"Мы много раз писали и говорили, что с такого рода нагрузкой на фонд заработной платы "серый рынок" труда и зарплат – неизбежен. Это можно сказать и по поводу НДС, и по поводу налоговой системы Украины в целом. К сожалению, понятный и четкий призыв – снизить налоговое бремя – не находит никого отражения в предложениях Кабмина, Верховной Рады, Офиса президента", – констатирует экономист.

Более того, продолжает он, Кабмин на этой неделе утвердил проект закона о ликвидации льготой двухпроцентной ставки для ФОПов и возобновлении налоговых проверок с 1 июля.

с такими подходами нам не помогут". "Это выполнение требования МВФ. И мы видим субсидиарную ответственность Кабмина за те абсолютно непродуманные, поверхностные и разорительные для украинской экономики решения со стороны международных организация, в частности МВФ. Это откровенное навязывание нам неких модельных схем вместо того, чтобы предлагать инновационные решения в сфере фискальной политики, – уверен Ярослав Романчук. – Странно, что украинские власти так бесхребетно, безвольно идут на такие убийственные для нашего бизнеса шаги. Никакие финансовые "Рамштайны" по типу того, учредительное собрание которого состоялось на уходящей неделе

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