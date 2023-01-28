Как Кремль снова пытается играть на «спорте вне политики» – почему важно не допустить этого

В вечернем обращении украинский президент Владимир Зеленский заявил, что разочарован заявлениями главы Международного олимпийского комитета (МОК) Томаса Баха, который хочет вернуть российских спортсменов в международные соревнования. Он пригласил Баха посетить Бахмут, чтобы тот увидел своими глазами, что нейтральности не существует. Почему до сих пор бытует миф, что спорт, культура и искусство "вне политики" и "вне войны"? Что надо делать, чтобы переломить ситуацию? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.

Российская пропаганда. Фото: из открытых источников

С помощью спортсменов и людей искусства Кремль продвигал и будет продвигать пророссийские нарративы

Руководитель Центра общественной аналитики "Вежа" Валерий Клочок напоминает, что миф о том, будто спорт, культура, искусство – вне политики – активно продвигался и в Украине, еще до широкомасштабного российского вторжения.

"Особенно преуспели в этом представители ОПЗЖ, бывшей Партии регионов. Они пытались продвигать такие тезисы, уверяя, что присутствие российских спортсменов, артистов в Украине – нормальное явление. Как и украинских в РФ. К сожалению, за восемь лет, начиная с 2014 года, удалось сформировать у немалой части украинского общества именно такой взгляд на ситуацию. Мол, ничего страшного, что россияне пропагандируют в Украине свою культуру, дескать, это не может губительно влиять на нашу государственность. Но после широкомасштабного российского вторжения существенно изменилась точка зрения у многих украинцев, даже ранее толерантно относящихся к вышеуказанному мифу. А массовые военные преступления оккупантов, откровенные геноцид окончательно раскрыли многим глаза", – поясняет эксперт.

Он акцентирует, что мы ожидали реакции от российских артистов, спортсменов – с осуждением подобной агрессии, с поддержкой Украины. Но таких случаев были единицы, и таким людям, как правило, пришлось покинуть РФ.

"Именно поэтому важно в контексте заявления Зеленского, чтобы россияне, особенно лидеры общественного мнения (а спортсмены и артисты зачастую являются таковыми), получили четкий сигнал. Как и МОК. Сигнал о недопущении граждан страны-агрессора и граждан, поддерживающих ее Беларуси к международным соревнованиям, любым культурно-массовым мероприятиям. Потому что с помощью спортсменов и людей искусства Кремль продвигал и будет продвигать пророссийские нарративы, – предупреждает Валерий Клочок. – Глава МОК Томас Бах этого не понимает, потому что война от него далеко, потому что он себя чувствует в безопасности. Тем важнее пояснять ему (и не только ему), что допуск российских и белорусских спортсменов на соревнования станет возможным лишь после признания РФ, совершенного против Украины акта террористической агрессии. Лишь после деоккупации всех наших территорий, после соответствующих выплат со стороны России, после наказания военных преступников".

Спорт – часть политики, "тихая война", как и культура, искусство – орудие пропаганды

Эксперт Украинского института политики Николай Спиридонов признался, что готов присоединиться ко всему, сказанному президентом Зеленским в ракурсе недопустимости участия российских и белорусских спортсменов в Олимпиаде.

"По факту, спорт – это симулякр (фр. simulacre от лат. simulacrum – подобие, копия) войны. Наиболее легко и логично это объяснить на примере шахмат. Существует легенда об истории их создания. Что был в Индии раджа, которые воевал со всеми соседями. И в какой-то момент ему придумали бескровную войну — так он начал играть в шахматы, удовлетворяя свою страсть к противостоянию. Да, в спорте, особенно в контактном, тоже есть травмы, кровь, а порой и смерти. И всё же, это не война. Поскольку РФ ведет войну самую настоящую, первобытно-средневековую, совершенно логично изолировать ее от спортивного движения", – считает эксперт.

Он напоминает, как использовал Олимпиаду в Берлине для продвижения своих идей и целей Гитлер в 1936 году.

"Понятно, что сейчас Олимпиада грядет не в Москве, а в Париже, и так масштабно, как в свое время фашиствующие немцы, ныне фашиствующие россияне не смогут ее использовать. Но нет сомнений, что в пропагандистском смысле выжмут из ситуации максимум, – отмечает Николай Спиридонов.

По его мнению, миф, что спорт, культура, искусство – вне политики, вне войны, связан с недостатком образования.

"Если у человека есть высшее гуманитарное (философское, историческое) – качественное – образование, ему такая глупость в голову не придет. Разумеется, спорт – часть политики, "тихая война". Как и культура, искусство – орудие пропаганды. Они априори не могут быть вне политики, вне войны, – подчеркивает Николай Спиридонов. – И президент Украины делает правильно, расставляя именно такие акценты. Вынося неприятную ситуацию с МОК на всеобщее обозрение. Учитывая, что Владимир Александрович имеет сейчас очень громкий, очень влиятельный голос на мировой арене, представителям МОК, которых он подверг прямой критике, придется несладко. Как уже приходилось некоторым европейским политикам".

Эксперт не исключает, что под давлением Зеленского и других представителей Украины (а наши спортсмены уже тоже бьют во все колокола), МОК пересмотрит свою позицию касательно допуска российских и белорусских спортсменов на Олимпиаду, пусть даже под нейтральным флагом.

"Если люди из РФ и Беларуси хотят продолжать спортивную карьеру, пусть либо пытаются что-то изменить в своих странах, либо переходят во вменяемые федерации и выступают за цивилизованные страны", – констатирует Николай Спиридонов.

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