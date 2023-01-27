Как снизить риски ударов РФ по энергосистеме Украины – почему важно повышать энергоэффективность

Война в целом и террористические удары россиян по объектам критической инфраструктуры Украины заставили жителей нашей страны экономить электроэнергию, демонстрирует исследование Active Group. Какие еще меры энергоэффективности следует применить в Украине? Как минимизировать риски, связанные с российскими ударами, очередной из которых мы пережили 26 января? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.

Энергосети Украины. Фото: из открытых источников

Мы должны осознать, что экономное использование ресурсов является уже не просто необходимостью, а общей обязанностью

Народный депутат Украины IХ созыва, глава подкомитета Верховной Рады по вопросам энергетической безопасности Виктория Гриб акцентирует, что ракетные обстрелы энергетической инфраструктуры критически обострили вопросы энергоэффективности. Стало очевидно, что послевоенное восстановление следует планировать с учетом максимально эффективного их потребления.

"В Украине существует закон об энергоэффективности, который определяет комплексную трансформацию всех секторов энергетики – от городской застройки и коммунальной инфраструктуры до промышленности и сельского хозяйства. В заключительных положениях документа отмечено, что Кабмин должен разработать содержательный пошаговый национальный план действий – своеобразный указатель для будущих изменений. К сожалению, этого до сих пор нет, – отмечает эксперт. – От того, насколько экономно мы потребляем энергоресурсы, напрямую зависит благосостояние страны. Впрочем, глобальные изменения требуют не просто решения правительства, а комплексного подхода. То, к чему мы на государственном уровне двигались слишком медленно".

На бытовом уровне несколько проще, поясняет Виктория Гриб. Здесь, прежде всего, нужна воля и желание совладельцев имущества.

"У людей должна появиться привычка обустраивать жилище максимально энергосберегающее. Использовать светодиодные лампы и бытовую технику с максимальным классом экономии энергии, заботиться об изоляции жилья, всех окон и дверей, труб горячего водоснабжения, – рассказывает Виктория Гриб. – Еще один немаловажный момент – в процессе модернизации утепления домов ошибочно утеплять фасад одной квартиры или одного этажа. Это не дает желаемого эффекта. Только комплексный подход. Следует помнить, что термомодернизация домов, реконструкция котельных, установка индивидуальных тепловых пунктов позволит экономить значительные объемы энергии. Враг беспощадно разрушает энергетические объекты страны, поэтому мы должны, наконец, осознать, что экономное использование ресурсов является уже не просто необходимостью, а общей обязанностью".

Надо решать вопросы с физической безопасностью объектов инфраструктуры военными и инженерными методами

Эксперт по энергетическим рынкам компании Dragon Capital Денис Саква отмечает, что экономия энергии, на которую сейчас массово перешли в Украине, является вынужденной мерой. Ничего хорошего в ней нет, уверен эксперт.

"Она сдерживает экономическое развитие страны и вызывает социальную напряженность, – поясняет он. – Поэтому, в первую очередь, надо решать вопросы с физической безопасностью объектов инфраструктуры военными и инженерными методами".

А вопросы энергосбережения следует решать отдельно в тех областях, где Украина исторически недорабатывает, продолжает Денис Саква. По его словам, это включает энергоэффективность и домов, и сферы ЖКХ.

"Коммерческие предприятия эти вопросы уже давно решают самостоятельно, используя цены на энергоносители как ценовые сигналы. Для сферы ЖКХ такие ценовые сигналы не работают из-за того, что цены, по факту, регулируемые", – констатирует эксперт.

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