logo

BTC/USD

23077.12

ETH/USD

1604.18

LTC/USD

87.92

USD/UAH

40.30

EUR/UAH

43.40

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал
блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество Природные ресурсы Как война сделала украинцев энергосберегающими, - опрос
commentss НОВОСТИ Все новости

Как война сделала украинцев энергосберегающими, - опрос

Об экономическом подходе жителей Украины к использованию энергоресурсов свидетельствует социологическое исследование

сегодня, 22:02
Поделитесь публикацией:
Автор:

Моесеенко Валентина

Для экономии электроэнергии каждый второй житель Украины стал, по крайней мере, чаще выключать свет, пишут "Комментарии" со ссылкой на репрезентативное исследование Active Group.

Как война сделала украинцев энергосберегающими, - опрос

Война заставила украинцев экономить электроэнергию. Фото илюстративное

Почти 60% респондентов сказали, что постоянно выключают свет там, где он не нужен, а почти 20 % планируют это делать. Заменили лампы на энергосберегающие 40% опрошенных, экономят теплую воду 28,7%, экономят электроэнергию другими способами 26,7%, заклеили окна 26%, экономят холодную воду 21,8%, сделали ремонт для сохранения тепла в доме 17,6%, установили все приборы учета 13,2%, установили более экономичные бытовые приборы 10,5%, оборудовали квартир и новым оборудованием 9,3%, поставили терморегулятор на отопление 5,4%. Других мер по энергосбережению придерживаются 12,5%, а планируют придерживаться 22,8%.

Как война сделала украинцев энергосберегающими, - опрос - фото 2

По данным опроса, проведенный исследовательской компанией Active Group и презентован на конференции в Украинском Кризисном медиа-центре 26 января.

Также подавляющее большинство украинцев - 72,5% из них обращают внимание на класс энергоэффективности при покупке электроприборов. И только 9,3% вообще не знают, что такое класс энергоэффективности электроприборов.

Треть опрошенных собираются приобрести или уже приобрели альтернативные источники энергии. Больше всего мешает покупать альтернативные источники   энергии высока их стоимость – об этом сказали 86% украинцев.

Что касается лишних затрат электроэнергии, то люди чаще всего признавались в том, что оставляют зарядные устройства в розетке после их использования - 33,5 %. Также опрошенные оставляют электроприборы в режиме ожидания, не выключая 23,2%, греют в чайнике больше воды, чем нужно 21,6%, не всегда полностью загружают стиральную или посудомоечную машину 16,9%, выбирают в стиральной машине более высокотемпературный режим 7,4%, включают отопление сильнее, чем нужно 7.


Читайте также на портале "Комментарии" – которым украинцы видят свое будущее через десять лет. Результаты опроса КМИС.



Читайте Comments.ua в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:
comments

Обсуждения

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!