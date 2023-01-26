Как война сделала украинцев энергосберегающими, - опрос

Для экономии электроэнергии каждый второй житель Украины стал, по крайней мере, чаще выключать свет, пишут "Комментарии" со ссылкой на репрезентативное исследование Active Group.



Война заставила украинцев экономить электроэнергию. Фото илюстративное

Почти 60% респондентов сказали, что постоянно выключают свет там, где он не нужен, а почти 20 % планируют это делать. Заменили лампы на энергосберегающие 40% опрошенных, экономят теплую воду 28,7%, экономят электроэнергию другими способами 26,7%, заклеили окна 26%, экономят холодную воду 21,8%, сделали ремонт для сохранения тепла в доме 17,6%, установили все приборы учета 13,2%, установили более экономичные бытовые приборы 10,5%, оборудовали квартир и новым оборудованием 9,3%, поставили терморегулятор на отопление 5,4%. Других мер по энергосбережению придерживаются 12,5%, а планируют придерживаться 22,8%.





По данным опроса, проведенный исследовательской компанией Active Group и презентован на конференции в Украинском Кризисном медиа-центре 26 января.

Также подавляющее большинство украинцев - 72,5% из них обращают внимание на класс энергоэффективности при покупке электроприборов. И только 9,3% вообще не знают, что такое класс энергоэффективности электроприборов.

Треть опрошенных собираются приобрести или уже приобрели альтернативные источники энергии. Больше всего мешает покупать альтернативные источники энергии высока их стоимость – об этом сказали 86% украинцев.

Что касается лишних затрат электроэнергии, то люди чаще всего признавались в том, что оставляют зарядные устройства в розетке после их использования - 33,5 %. Также опрошенные оставляют электроприборы в режиме ожидания, не выключая – 23,2%, греют в чайнике больше воды, чем нужно – 21,6%, не всегда полностью загружают стиральную или посудомоечную машину – 16,9%, выбирают в стиральной машине более высокотемпературный режим – 7,4%, включают отопление сильнее, чем нужно – 7.





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