Путин приказал взять Донбасс и собрался "идти до конца"

Представитель Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины Андрей Черняк заявил, что президент РФ Владимир Путин приказал до марта оккупировать всю территорию Донецкой и Луганской областей.



Глава Кремля снова «мечтает» о захвате украинских земель

"Мы наблюдаем, что российско-оккупационные войска передислоцируют на восток дополнительные штурмовые группы, подразделения, вооружение и военную технику", – отметил Черняк.

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Министр обороны Алексей Резников высказался, что Россия мобилизовала около 500 000 солдат, чтобы подготовиться к наступлению на двух направлениях и "что-то попробовать" 24 февраля. Президент же Украины Владимир Зеленский накануне заявил, что на востоке фиксируется определенное увеличение наступательных действий российских захватчиков, пытающихся к годовщине вторжения показать хоть какое-то достижение.

Как уточняет представитель ГУР Андрей Черняк, после неудачной попытки захватить Киев теперь страна-террористка стремится захватить весь Донбасс, удержать Крым и сухопутный коридор к нему через юг Украины. Вместе с тем военный разведчик не верит в новое вторжение России из Белоруссии.

"По состоянию на сегодняшний день сформированных ударных групп нет. Нет угрозы привлечения Беларуси к полномасштабному вторжению", — говорит Черняк.

Американский Институт изучения войны также сообщил, что армия России, возможно, создает условия для сковывания Сил обороны Украины на северо-востоке страны – для этого на границе будут постоянно провоцироваться провокации. Таким образом, ВСУ не смогут оттащить оттуда войска – чтобы отразить атаку кафиров на Донбассе и в Запорожской области.

На концерте, посвященном 80-летию Сталинградской битвы, сам глава Кремля сделал несколько заявлений. Среди прочего Владимир Путин недвусмысленно подчеркнул, что России снова угрожают немецкими танками Leopard с крестами на борту и она имеет чем ответить на угрозы, не бронетехникой и выразил готовность ради правды идти до конца и делать невозможное.

Как писали "Комментарии", один из главных пропагандистов Кремля Владимир Соловьев не скупится на угрозы. В этот раз мишенью своей ненависти он избрал страны Запада и заявил, что российские войска, атакующие Украину, должны пойти еще дальше, вплоть до берегов Атлантического океана.

Ранее портал "Комментарии" сообщал слова президента Польши Анджея Дуды, который сказал, что россияне придут подписывать мир на коленях. Также Дуда предложил Зеленскому город в котором можно подписать мирное соглашение с Россией.