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Германия приняла решение по танкам Leopard 1 для Украины

Кроме танков Leopard 2, правительство Германии согласилось поставлять в Украину и танки Leopard 1.

сегодня, 15:13
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Автор:

Slava Kot

Правительство Германии согласилось отправить в Украину танки Leopard 1 из своих запасов и ведет переговоры о выкупе 15 танков Gepard для передачи Киеву. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на Sueddeutsche Zeitung.

Германия приняла решение по танкам Leopard 1 для Украины

Немецкий танк Leopard 1. Фото из открытых источников

Союзники согласились отправить танки в Украину. Это важное решение, особенно с той точки зрения, что Германия согласилась поставлять сама и предоставила другим странам разрешение на отправку танков Leopard 2 в Украину.


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Теперь правительство Германии согласилось, что кроме второй модели, в Украину может попасть и Leopard 1. Эту информацию подтвердил представитель правительства Штеффен Хебештрайт, однако не предоставил никаких подробностей. Sueddeutsche Zeitung утверждает, что поставки танков Leopard 1 могут произойти в любое время, но им необходим предварительный осмотр и ремонт.

Немецкие производители Rheinmetall и Flensburger Fahrzeugbau Gesellschaft заявили, что хотят приступить к ремонту танков, которые поедут в Украину, если Киев оплатит стоимость услуг.

Однако существует проблема с боеприпасами для Leopard 1. Берлин ищет возможности найти их по всему миру, в частности, обратились к правительству Бразилии за 105-мм боеприпасами, однако президент страны заявил, что не будет поставлять оружие в Украину. Поэтому Германия ищет другие альтернативы, например, танки Gepard, которые планирует выкупить у Катара.

"Gepard очень хорошо зарекомендовали себя в войне в Украине. Если бы мы могли получить больше партнеров здесь, это бы однозначно помогло украинцам", — говорит министр обороны Германии Борис Писториус.

Ранее портал "Комментарии" сообщал о Польше, которая сделала заявление об истребителях для Украины.

Также "Комментарии" писали о дипломатическом скандале между США и Венгрией.



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Источник: https://www.sueddeutsche.de/politik/ukraine-krieg-newsblog-leopard-1.5744345
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