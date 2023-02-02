Россия усиливает эскалацию, но Запад не спешит ускорять поставки ВСУ вооружения: почему так

Российские оккупанты продолжают терроризировать Украину ракетными ударами. Очередной жертвой стал Краматорск, где под удар попал четырехэтажный жилой дом. Есть погибшие и травмированные. Тем временем Кремль проводит информационно-психологические операции, стараясь растянуть украинские войска, а подспудно готовя эскалацию на критических направлениях, которыми являются юг и восток. Почему, видя всё это, Запад так и не дает нам полный арсенал запрашиваемого вооружения, включая авиацию и дальнобойные ракеты? Как могут события развиваться дальше? Портал "Комментарии" с этими вопросами обратился к экспертам.

Война в Украине. Фото: из открытых источников

Без авиации и ракет большой дальности изгнать агрессора с территории Украины будет очень проблематично

Народный депутат Украины IХ созыва, экс-гендиректор Авдеевского коксохимического завода Муса Магомедов поделился таким мнением:

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"Министр обороны Резников сообщил, что оккупанты могут попытаться начать наступление перед годовщиной со дня начала полномасштабной войны. Запад оперативно собирает для Украины тяжелое вооружение, однако всё еще медлит с поставкой авиации и дальнобойных ракет. Этого я искренне не понимаю. Сегодня мы получаем вооружение со скоростью, которая бы позволяла нам сдерживать натиск врага. Но мы планируем полностью изгнать агрессора с территории Украины. Для этого нам нужны наступательные действия, а значит – авиация и ракеты большой дальности".

По словам нардепа, есть объективные вещи – технику нужно доставить, обучить наших бойцов. Но также, по его словам, нельзя отрицать, что решения о передаче Украине вооружения принимаются чересчур медлительно, со скрипом.

"Мне бы очень не хотелось думать, что это происходит сознательно – для того, чтобы медленно ослаблять Россию. Безусловно, наши западные союзники принимают решения о поставках вооружения в Украину с оглядкой на собственные интересы. Но Украина платит немыслимо высокую цену, перемалывая войска оккупантов. Чем быстрее к нашим партнерам придет понимание, что больше оружия для Украины – означает больше украинских побед на поле боя, тем быстрее они помогут нам выгнать агрессора и закончить эту войну", – констатирует Муса Магомедов.

Пока все выглядит так, что маневры РФ не вызывают больших авралов у украинского командования

Политолог Владимир Цыбулько рассуждает так:

"Учитывая, какие силы готовятся для весеннего наступления, противник пробует через активную оборону увеличить концентрацию украинских войск на удобных для него направлениях. Пока так выглядит, что его маневры не вызывают больших авралов у украинского командования. А все атаки отражаются имеющимися на участках фронта силами".

По словам эксперта, это позволяет ВСУ доукомплектованию новые бригады самой современной техникой и завершить их полноценную обучение.

"Тактическая пауза украинским командованием используется максимально полезно, мы получаем новые ударные бригады НАТОвского образца", – подчеркивает Владимир Цыбулько.

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