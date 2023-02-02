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Резников назвал два самые вероятные направления нового наступления россиян

Новое наступление Россия может начать под годовщину вторжения

сегодня, 08:05
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Автор:

Кравцев Сергей

Вопрос нового массированного наступления российских войск на Украину уже практически решен. Поэтому Украина просит западных союзников по НАТО ускорить предоставление военной помощи, чтобы своевременно дать отпор новым попыткам агрессора атаковать. Как передает портал "Комментарии", об этом в эфире BFMTV заявил министр обороны Украины Алексей Резников.

Резников назвал два самые вероятные направления нового наступления россиян

Алексей Резников. Фото: из открытых источников

"Мы не можем терять инициативу… Думаем, что, учитывая то, что они (Ред. – россияне) живут символикой, они могут что-то попробовать вокруг 24 февраля… Мы не недооцениваем нашего врага", – отметил министр.


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Алексей Резников считает, что ставка Кремля на массовость не изменилась именно поэтому Минобороны РФ мобилизовало полмиллиона россиян для нового нападения на Украину.

Глава Минобороны Украины напомнил, что россияне везде публично рассказывали, что они дополнительно мобилизовали на войну 300 тысяч человек, но на самом деле речь идет о как минимум 500 тысячах мобилизованных. Резников отметил, это видно из того количества российских военных, которые сегодня находятся у украинской границы. 

По мнению Алексея Резникова, российские войска "могут осуществить наступление по двум направлениям: это может быть Донбасс, а может быть юг".

В Минобороны Украины понимают новую угрозу и готовятся к ней, но просят западных партнеров увеличить военную помощь.

Читайте также на портале "Комментарии" — насколько реально новое "большое наступление" РФ – что может сломать планы Путина.

Также издание "Комментарии" сообщало – ISW: президент РФ Путин готовит условия для эскалации в северо-восточных районах Украины.




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Источник: https://www.bfmtv.com/international/europe/ukraine/le-ministre-de-la-defense-ukrainien-pense-que-la-russie-va-tenter-une-offensive-vers-le-24-fevrier_AV-202302010716.html
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