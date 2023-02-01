Насколько реально новое «большое наступление» РФ – что может сломать планы Путина

Битва за Донбасс набирает обороты. Захватив в январе Соледар, россияне продолжают массированное наступление на Бахмут, совмещая усилия наемников из ЧВК "Вагнер" и регулярных российских войск. Кроме того, всё больше данных о подготовке агрессором нового массированного наступления по типу того, что произошло 24 февраля 2022-го. Касательно собственно военной составляющей сказано уже много: нам нужно больше сил и средств, чтобы отбить атаки врага и перейти в контрнаступление. А какие "черные лебеди" могут посетить РФ, спутав все карты Кремля, и заставив россиян прекратить войну? И насколько реально так называемое новое "большое наступление"? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.

Российские войска. Фото: из открытых источников

Путин, вставший на растяжку повышенных ставок, просто вынужден идти в контрнаступление

Политтехнолог, эксперт Украинского центра общественного развития Юрий Подорожний акцентирует, что сейчас в нашем информационном пространстве активно обсуждается возможное наступление россиян после неудачной военной кампании 2022 года. И к этим сообщениям, отмечает он, украинское общество прислушивается, вспоминая, как мы в большинстве своем не верили в возможное полномасштабное наступление россиян в феврале прошлого года.

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"Власти тогда, в основном, пытались успокаивать общество, уверяя, что такое наступление невозможно, что оно не выгодно россиянам. Даже украинские топ лидеры общественного мнения, которые особенно популярны стали во время этой войны, говорили в основном о невозможности нападения России на Украину. Помню, как имел спор с одним из таких, отстаивая позицию, что такая война возможна", – делится эксперт.

По его мнению, россияне и сегодня способны идти в массированное наступление. Удивительно, если бы новый командующий оккупационной армией – Герасимов – не планировал бы такое, поясняет Юрий Подорожний. И здесь, считает он, вопрос не только в том, что конец зимы и начало весны – лучший период для этого.

"Путин, вставший на растяжку повышенных ставок, просто вынужден идти в контрнаступление. И выхода у него всего два. Либо выиграть – и сохранить себе жизнь и возможность царствовать. Либо проиграть и ускорить политические процессы смены власти в стране. Затягивание или заморозка ситуации ему не выгодна, потому что украинская армия получает всё больше новых образцов наступательного вооружения и разрабатывает планы по контрнаступлению с целью разрезать российский фронт пополам и выходить на Крым, – отмечает эксперт. – Параллельно с подготовкой к возможной контратаке, россияне раскручивают в украинском информационном пространстве через своих российских типа оппозиционных блоггеров и украинских лидеров общественного мнения, которые часто подыгрывают (надеюсь, что только подыгрывают) российским пропагандистам, апокалиптические сценарии этой возможной контратаки".

В СМИ, продолжает Юрий Подорожний, мы нередко слышим, что новое наступление будет подобному тому, какое Россия делала 24 февраля 2022-го. Что противник сразу пойдет по всему фронту, что его войска сосредоточатся на наступлении на Киев и т.д.

"Вся эта информация нужна россиянам, для того чтобы уставшие от войной украинцы сложили руки, чтобы сковать нашу волю к продолжению сопротивления", – уверен эксперт.

Он обращает внимание, что украинцы по-разному реагируют на такие информационно психологические операции. Именно поэтому, акцентирует Юрий Подорожний, необходимо их не только пресекать, но и публично наказывать всех распространителей пророссийских нарративов от топ-чиновников и блоггеров – до мелких исполнителей и участников различных ботоферм.

"Это действительно наносит ущерб нашей обороне. Чего только стоит ИПСО, касательно мобилизации в Украине. Разнообразные телеграмм-каналы, выкладывающие карты, где сейчас работают работники военкоматов. И если в основном украинцы спокойно относятся к возможному вручению повесток, то ответственным за мобилизацию нужно улучшать коммуникацию с обществом, – считает эксперт. – Не менее впечатляюще вредно решение об уменьшении зарплат военнослужащим. Неужели сейчас, во время войны, это решение адекватно? Несмотря на экономические трудности, на поспешность предыдущих решений, этого делать нельзя… А в целом по поводу российского наступления. В народе говорят, что чем больше шкаф, тем громче будет падать. Генштаб активно готовится – и способен дать адекватный ответ противнику и на этот раз".

Могут быть "черные лебеди", которые ускорят выход РФ из войны

Соучредитель Агентства моделирования ситуаций, политтехнолог Алексей Голобуцкий рассуждает так:

"Может ли что-то полыхнуть в обозримом будущем внутри РФ? Вряд ли. Хоть, конечно, нельзя исключать "черных лебедей" – непредсказуемых происшествий, резко меняющих ход событий. Достаточно вспомнить ту же февральскую революцию 1917-го, положившую конец Российской империи. Всё как бы к этому шло, но никак не доходило. А потом прилетел "черный лебедь" в виде сорванных поставок хлеба. Начался голодный бунт со всеми вытекающими. Но эту проблемы нынешние российские власти решили. Еды у них хватит".

По мнению эксперта, более-менее грамотные действия правительства РФ и Центробанка не дали пока стране-агрессору рухнуть экономически. Санкции тоже не столь серьезно подточили Россию, как некоторые надеялись.

"В краткосрочной перспективе (до полугода-года) экономической крепости РФ хватит. А через год-полтора, когда выгребут все резервы, когда действие санкций станет более ощутимым, а доходы от нефти и газа сократятся в разы – будет очень больно. При этом, население готово терпеть, тем более, что его сейчас заваливают деньгами. Сокращаются инфраструктурные, культурные проекты, зато льются "могильные" деньги, всяческие выплаты воякам. Плюс – огромное количество россиян работает в бюджете и зависит от государства. Так что ожидать неких социальных взрывов не приходится", – считает Алексей Голобуцкий.

И всё же, отмечает он, могут быть "черные лебеди", которые ускорят выход РФ из войны.

Первый – дворцовый переворот.

Понятно, что этим недоволен генералитет и не только. У многих есть претензии к подобным несистемным деятелям. И тут может быть определенные "черный лебедь" в виде внутрироссийской конфротации вооруженных людей со всеми вытекающими". "Склоки между т.н. "национал-патриотами" при власти и теми, что от нее отодвинуты, уже начались, – подчеркивает эксперт. – Вся российская система управления была заточена не на войну, а на коррупцию, на "распил", на "схематоз". А тут ее вовлекли в военное состояние. И всплывают люди типа Пригожина, которые зарабатывают на войне. Не на нефтяной или газовой ренте, как основная часть представителей российской власти, на смертях, захватах территории и так далее. Пока не ясно, кремлевский ли это сценарий – стравливать "вагнеровцев" и прочих наемников с собственно руководством вооруженных сил РФ. Или это уже природные процессы. Ну, кто такой Пригожин? Никто! Не близкий соратник Путина, не человек, прошедший с ним "лихие 90-е". Бывший зэк, влезший в ресторанный бизнес. А тут, не пройдя никаких ступеней чиновничьей лестницы – бамс! – и стал медийно одним из самых топовых персонажей РФ

Второй вариант – что-то фатальное случится с Путиным. Условно говоря, поскользнется, что-то на него упадет, косточкой подавится. И не станет его. Что серьезно перекроит внутрироссийскую политическую картину, поясняет Алексей Голобуцкий.

Третий сценарий – некая экологическая, технологическая катастрофа такого масштаба, что российской власти придется бросать все силы на решение внутренних проблем, а не на непонятные внешние задачи (в том числе в Украине), которые сам Кремль не может толком сформулировать.

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