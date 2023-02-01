Как Запад может усилить давление на Россию – почему расчет на санкции не сработал

В своем очередном вечернем обращении в последний день января президент Украины подчеркнул, что проигрыш России в войне против нашей страны сделает безальтернативным надежный и продолжительный мир. Владимир Зеленский традиционно призвал партнеров усилить антироссийские санкции и военную поддержку Украины. Как оцениваете подобные обращения и влияние санкций на экономику страны-агрессора? Портал "Комментарии" с этими вопросами обратился к экспертам.

Санкции против России. Фото: из открытых источников

Самое главное – получение высокоточной военной техники

Глава Украинского аналитического центра, экономист Александр Охрименко рассуждает так:

"Это обращение президента и подобные ему – полезное и важное дело, приближающее нашу победу. Лишь постоянно напоминая союзникам о нашей войне, можно решить вопрос финансирования армии и экономики Украины".

Современная армия, поясняет эксперт, является армией высоких технологий. Важно, чтобы наши партнеры не просто поставляли гуманитарную и финансовую помощь, но и – новую современную военную технику, акцентирует Александр Охрименко. Тогда мы сможем быстрее достичь победы.

"И соответствующие призывы президента к зарубежным союзникам – очень правильное решение. Мир меняется. Меняется его отношение к Украине, демонстрирующей чудеса стойкости в войне против России. Мы это видим и чувствуем", – подчеркивает экономист.

Между тем, отмечает он, война продолжается. И важно, чтобы украинская экономика не останавливалась даже в таких тяжелейших условиях.

"Здесь важна координация действий с нашими зарубежными партнерами. Которые, подчеркиваю, должны оказывать не только финансовую, но и военно-техническую и прочую помощь. Очень сложно вести переговоры в международной плоскости, в том числе бизнесовой. Везде свои игры, свои интриги. Но задача Зеленского – переиграть. В том числе россиян, которые через своих лоббистов во всех странах стараются снизить уровень поддержки Украины, развалить западную коалицию, – поясняет Александр Охрименко. – Самое главное – получение высокоточной военной техники. Это приблизит победу. А восстановление экономики без победы невозможно. Потому, прежде всего, надо победить".

Бизнес оказался для многих выше, чем наказание агрессора

Главный экономист, руководитель по экономическим реформам Офиса простых решений и результатов Ярослав Романчук рассказал, что недавно пришли данные, давшие понять, сколько иностранных компаний реально покинуло РФ, спустя почти год ее агрессии против Украины.

Предположение, что санкции, исход компаний, изоляции России приведут путинский нацистский режим к истощению ресурсов – не сработала. Во многом потому, что коллективный Запад, участники "Большой двадцатки" активно продолжали торговать со страной-агрессором, работать в ней. И после 2014 года, и даже в течение 2022-го. Бизнес, – подчеркивает эксперт, – оказался для многих выше, чем наказание агрессора, чем эффективная и быстрая защита украинцев и Украины от варварского нападения, от массовых военных преступлений, от геноцида – от всего того, что принесло российское вторжение". "Помните, как вскоре после начала вторжения был некий вал сообщений – и те уходят, и те уходят? Но как оказалось – только 6% компаний ушли, а все остальные в той или иной форме остались

По мнению Ярослава Романчука, слишком большое внимание изначально было сосредоточено на необходимости экономически ударить по РФ. Тогда как на поставках необходимого Украине вооружения внимание концентрировалось куда меньше.

Хоть с начала широкомасштабного вторжения агрессора и президент Зеленский, и главком Залужный, и все наши топ-дипломаты буквально кричали: дайте нам оружие! Больше, лучше, быстрее!". "И такая ложная тактика поведения (ставка на то, что экономические ограничения повлияют на Россию больше, чем поражение на поле боя) стоила месяцев потерянного времени, множества жизней и разрушений, – подчеркивает эксперт. – Лишь спустя почти год Запад начал декларировать поставки необходимого вооружения

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