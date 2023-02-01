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США могут впервые предоставить Украине дальнобойные ракеты: что это может быть

В новый пакет военной помощи от США войдут высокоточные боеприпасы GLSDB, имеющие дальность поражения приблизительно 150 километров

сегодня, 08:10
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Автор:

Кравцев Сергей

США уже сейчас готовят новый пакет военной помощи Украине, в который могут войти дальнобойные ракеты. Об этом сообщает портал "Комментарии", со ссылкой на "Reuters".

США могут впервые предоставить Украине дальнобойные ракеты: что это может быть

США могут передать Украине дальнобойные ракеты. Фото: Getty Images

Два официальных представителя США, проинформированных по этому вопросу, сообщили, что в новый пакет военной помощи суммой 2,2 млрд долларов планируют включить дальнобойные ракеты Ground Launched Small Diameter Bomb (GLSDB).

Для обучения запуска новых ракет не понадобится дополнительное время, так как они могут запускаться с установок HIMARS и имеют дальность поражения 150 км. Стоит отметить, что Украина надеялась получить эти ракеты в недавнем пакете военной помощи, но тогда их так и не включили. Теперь же в Вашингтоне пришли к выводу, что эти ракеты Киев должен получить как можно скорее.

Кроме ракет в пакет войдут противотанковые системы Javelin и вспомогательное оборудование для ПВО Patriot.

О новом пакете военной помощи США, по информации журналистов, официально будет объявлено уже в конце этой недели.

Напомним, ранее стало известно, что Байден планирует посетить Европу к годовщине полномасштабного вторжения россиян в Украину. Также в конце февраля планируется объявить еще один крупный пакет военной помощи нашей стране .

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Также издание "Комментарии" сообщало – прогноз на февраль – что будет происходить в Украине и вокруг Украины. Эксперты детально проанализировали сложившуюся ситуацию и озвучили самые вероятные события, которые ждут нашу страну.




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Источник: https://finance.yahoo.com/news/u-readies-2-2-bln-220532222.html?guccounter=2&guce_referrer=aHR0cHM6Ly93d3cucmJjLnVhLw&guce_referrer_sig=AQAAAB4GZcRALYIHXWBVaC2sd9vPO7CvmVswdQ36tHMjmJnHKvwa5y7hISx6V5Dw_nYcpVvbLyA9Qeiq13PrK4OXAPSC2ajsTzgYGYNlKuEX0DYk6Vmwyge
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