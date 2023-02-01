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Кульминация наступления на Бахмут откладывается: в США назвали причину

Аналитики ISW считают, что ввод регулярных войск РФ отсрочил кульминацию наступления на Бахмут

сегодня, 07:45
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Автор:

Кравцев Сергей

Введение регулярных российских войск вместо потерявших много сил и ресурсов "вагнеровцев" отсрочило кульминацию наступления вокруг Бахмута Донецкой области. Как передает издание "Комментарии", об этом сообщается в обновленном отчете Института изучения войны (ISW).

Кульминация наступления на Бахмут откладывается: в США назвали причину

Бахмут. Фото: из открытых источников

Военные специалисты отмечают, что введение российских регулярных войск на линию фронта под Бахмутом отсрочило кульминацию наступления группы "Вагнера", поэтому бои за город продолжаются.

Наступление группы "Вагнера", по оценке ISW, достигло кульминации, но российское командование перебросило достаточное количество войск, таким образом предотвратив общую кульминацию наступления на Бахмут, которое еще продолжается.

Командир украинского подразделения, действующего в Бахмуте, Денис Яролавский подтвердил, что "высококвалифицированные" российские регулярные войска сейчас усиливают штурмовые подразделения частной военной компании (ЧВК) "Вагнера" в рамках постоянных усилий по окружению Бахмута.

ISW не прогнозирует неизбежного захвата Бахмута под российскими войсками, хотя украинское командование может решить отступить, чтобы избежать значительных потерь.

Представители Кремля, отмечают военные аналитики, снова переоценивают возможности российских военных по продвижению в Донецкой области и на поле боя.

Аналитики приводят слова московской марионетки Дениса Пушилина, который заявил, что захват оккупантами Бахмута позволит России продвинуться в Краматорск и Славянск, а гипотетический захват россиянами Угледара позволит им начать наступательные операции на Курахово, Марьинку и Покровск — несмотря на неспособность российских войск захватить Марьинку с 17 марта 2022 года, когда Министерство обороны России ложно заявило о захвате этого населенного пункта.

Безосновательно он говорил и о захвате Авдеевки.

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Источник: https://www.understandingwar.org/backgrounder/russian-offensive-campaign-assessment-january-31-2023
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