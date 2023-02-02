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ISW: Путин готовит условия для эскалации в северо-восточных районах Украины

Путин пытается оттянуть часть подразделений украинской армии на северо-восточную границу, чтобы распылить ее силы перед наступлением российской армии, убеждены аналитики Института изучения войны

сегодня, 07:35
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Автор:

Кравцев Сергей

В Кремле снова пытаются воспользоваться тактикой растягивания украинских сил обороны. Именно поэтому в своих публичных заявлениях президент России Владимир Путин намекнул на то, что российские войска снова могут попытаться провести рейд в северо-восточные районы Украины. Москва пытается продолжить информационные операции и прижать украинские силы к северным приграничным районам. Как передает издание "Комментарии", об этом говорится в обновленном отчете Института изучения войны.

ISW: Путин готовит условия для эскалации в северо-восточных районах Украины

Российские военные. Фото: из открытых источников

Аналитики обращают внимание, что Путин провел совещание 1 февраля, чтобы обсудить восстановление жилой инфраструктуры в оккупированном Крыму, Белгородской, Брянской и Курской областях после обстрелов. Он заявил, что прекратить обстрелы должно Минобороны РФ.


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"Внимание Путина к опасности украинских обстрелов приграничных районов, вероятно, служит двум целям. Он продвигает информационную операцию, направленную на то, чтобы представить войну в Украине как экзистенциальную угрозу для российских граждан, чтобы заручиться внутренней поддержкой затяжной войны", — пишут аналитики.

Путин также может создать условия для эскалации трансграничных рейдов, чтобы отвлечь и рассредоточить украинские силы от критических направлений наступления, зажав их в северо-восточных приграничных районах.

"ISW по-прежнему считает, что российское вторжение из Беларуси крайне маловероятно, а продолжающаяся информационная операция по прижатию украинских войск к границе Беларуси, похоже, дает сбои, поскольку украинские официальные лица все чаще считают маловероятной угрозу вторжения", — отмечают эксперты.

По их мнению, угроза трансграничных рейдов из Белгородской, Брянской и Курской областей на север и северо-восток Украины, вероятно, является попыткой вынудить Украину перебросить в эти районы ограниченные подразделения для защиты от таких нападений, тем самым рассредоточив украинские войска до определенного предела перед российской наступательной операцией в ближайшие месяцы.

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Источник: https://www.understandingwar.org/backgrounder/russian-offensive-campaign-assessment-february-1-2023
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