ISW: Путин готовит условия для эскалации в северо-восточных районах Украины

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Кравцев Сергей
В Кремле снова пытаются воспользоваться тактикой растягивания украинских сил обороны. Именно поэтому в своих публичных заявлениях президент России Владимир Путин намекнул на то, что российские войска снова могут попытаться провести рейд в северо-восточные районы Украины. Москва пытается продолжить информационные операции и прижать украинские силы к северным приграничным районам. Как передает издание "Комментарии", об этом говорится в обновленном отчете Института изучения войны.
Российские военные. Фото: из открытых источников
Аналитики обращают внимание, что Путин провел совещание 1 февраля, чтобы обсудить восстановление жилой инфраструктуры в оккупированном Крыму, Белгородской, Брянской и Курской областях после обстрелов. Он заявил, что прекратить обстрелы должно Минобороны РФ.
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Путин также может создать условия для эскалации трансграничных рейдов, чтобы отвлечь и рассредоточить украинские силы от критических направлений наступления, зажав их в северо-восточных приграничных районах.
По их мнению, угроза трансграничных рейдов из Белгородской, Брянской и Курской областей на север и северо-восток Украины, вероятно, является попыткой вынудить Украину перебросить в эти районы ограниченные подразделения для защиты от таких нападений, тем самым рассредоточив украинские войска до определенного предела перед российской наступательной операцией в ближайшие месяцы.
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