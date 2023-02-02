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Ночной удар России по Краматорску: в ОВА уточнили число погибших

В результате ракетного удара россиян в Краматосрке погибли 2 человека, еще 2 - в тяжелом состоянии

сегодня, 07:00 comments1294
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Автор:

Кравцев Сергей

Информация о третьем погибшем в результате удара оккупантов по Краматорску не подтвердилась. Человека реанимировали. Об этом сообщает портал "Комментарии", со ссылкой на заявление главы Донецкой ОВА Павла Кириленко в эфире общенационального телемарафона.

Ночной удар России по Краматорску: в ОВА уточнили число погибших

Удар по Краматорску. Фото: t.me/dsns_telegram

По самой обновленной информации, на больничной койке оказались восемь человек, из них двое – в тяжелом состоянии. За их жизни до сих пор борются медики.


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Ранее в ГСЧС сообщили, что из-под завалов извлекли тела 3 погибших. Двух человек удалось спасти. Также сообщалось, что в результате удара пострадал 21 человек, восемь человек госпитализировали.

Напомним, поздно вечером, 1 февраля, российские войска нанесли ракетный удар по многоэтажке в Краматорске с использованием "Искандера".

Читайте также на портале "Комментарии" — битва за Донбасс набирает обороты. Захватив в январе Соледар, россияне продолжают массированное наступление на Бахмут, совмещая усилия наемников из ЧВК "Вагнер" и регулярных российских войск. Кроме того, всё больше данных о подготовке агрессором нового массированного наступления по типу того, что произошло 24 февраля 2022-го. Касательно собственно военной составляющей сказано уже много: нам нужно больше сил и средств, чтобы отбить атаки врага и перейти в контрнаступление. А какие "черные лебеди" могут посетить РФ, спутав все карты Кремля, и заставив россиян прекратить войну? И насколько реально так называемое новое "большое наступление"? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.

Также издание "Комментарии" сообщало – в Минобороны Беларуси заявили о начале новых учений с РФ. 




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Источник: https://t.me/pavlokyrylenko_donoda/6540
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