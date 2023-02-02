Ночной удар России по Краматорску: в ОВА уточнили число погибших

Информация о третьем погибшем в результате удара оккупантов по Краматорску не подтвердилась. Человека реанимировали. Об этом сообщает портал "Комментарии", со ссылкой на заявление главы Донецкой ОВА Павла Кириленко в эфире общенационального телемарафона.

Удар по Краматорску. Фото: t.me/dsns_telegram

По самой обновленной информации, на больничной койке оказались восемь человек, из них двое – в тяжелом состоянии. За их жизни до сих пор борются медики.

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Ранее в ГСЧС сообщили, что из-под завалов извлекли тела 3 погибших. Двух человек удалось спасти. Также сообщалось, что в результате удара пострадал 21 человек, восемь человек госпитализировали.

Напомним, поздно вечером, 1 февраля, российские войска нанесли ракетный удар по многоэтажке в Краматорске с использованием "Искандера".

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