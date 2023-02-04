ЕС и G7 вводят ценовой потолок на российские нефтепродукты: как это отразится на стране-агрессоре

Евросоюз и G7 вводят ценовой потолок на российские нефтепродукты. Страны ЕС договорились о потолке цен в $100 на российский дизель и $45 на разные масла (темные нефтепродукты – мазут и т.д). Что означают эти решения? Как они могут отразиться на стране-агрессоре? Портал "Комментарии" с этими вопросами обратился к экспертам.

Добыча нефти. Фото: из открытых источников

Главное – потенциально рынок способен заместить российские поставки

Эксперт по энергетическим вопросам, директор "Консалтинговой группы А-95" Сергей Куюн напоминает, что уже есть опыт введения эмбарго и ценового потолка на нефть. Соответствующая норма действует с 5 декабря.

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"Вопреки российским попыткам напугать всех, что всё остановится, всё подорожает, на самом деле цена на нефть снизилась. Дефицита нет. На рынках даже избыток", – отмечает эксперт.

По его словам, в декабре была определенная нервозность на рынке, в связи с грядущим эмбарго на нефтепродукты.

"В Европе – большая доля российского топлива. Только дизель из страны-агрессора там составляет 40% потребления (до 3 млн тонн). Рынок переживает, сможет ли Европа быстро заместить этот объем. Нужны новые логистические маршруты. Заменить российское топливо будут пытаться поставками из Китая, Индии, арабских стран, возможно, также из США, где дизельное топливо не особо потребляется (это бензиновый рынок). Уже в январе ситуация успокоилась. Я много общался с европейскими трейдерами. Все "залиты по самую крышку", все подготовились. Уверен, что и от введения новых ограничений с 5 февраля никаких потрясений в Европе не будет", – говорит Сергей Куюн.

Он обращает внимание, что примерно с апреля рынок освоит те запасы, которые имеет. И должен будет перейти на новые маршруты. В тот период не исключается определенная турбулентность.

"Новая логистика – очень затратная, длинная. Если танкер из российского Приморска на Балтике идет в Европу 2-3 дня, до недели, то поставки из Азии – это месяц и более. А ведь есть еще такие природные моменты как тот же шторм. Как любая перестройка, не исключен период турбулентности. Где-то какой-то груз задержится, еще какой-то сбой произойдет. А может, всё будет и гладко. Все работают, ищут топливо, контрактуют его", – подчеркивает эксперт.

Самое главное, акцентирует он, что потенциально рынок способен заместить российские поставки. Перевозка дизтоплива по морю происходит давно, есть соответствующий флот. Практика показывает, что рынок сделает свое дело, привезут, сколько нужно.

"Что касается цен, мы видим на примере той же нефти, что они не обязательно вырастут. Дело в том, что высочайшие цены на энергоресурсы, который мы видели в прошлом году, были обусловлены шоками от войны, постепенной перестройкой рынка, отказом от российских энергоресурсов", – объясняет Сергей Куюн.

Хоть эмбарго вступило в силу только в декабре, многие страны, компании (европейские и не только), оказались от российского топлива вскоре после начала большой войны, отмечает эксперт. А это потребовало определенной перестройки и подготовки.

"Помимо собственно санкций есть и другие важные моменты, – рассказывает Сергей Куюн. – Финансовая система пристально отслеживает перемещения всяких подозрительных грузов, переводов. Трейдинг – это финансы, банки. И банки очень серьезно, под увеличительным стеклом смотрят на то, что это за грузы, откуда и куда идут. И обходить санкции становится всё тяжелее. К тому же, существует и самоцензура в компаниях, которые самостоятельно проводят инспекцию происхождения того же топлива. Потому что не хотят себя обрекать на какие-то риски".

Эксперт уверен: пережив огромные шоки в 2022 году, рынок стал более подготовленным. У него сформировался определенный иммунитет к таким стрессам.

"Мир проникается ситуацией, понимает, какую страшную войну против Украины развязала Россия. И осознаёт необходимость наказания агрессора. Да, нам хотелось бы, чтобы санкции били по РФ быстрее и больнее. Мы привыкли в Украине, что у нас всё делается достаточно быстро. Нас приучили к этому с недавнего времени "Дія", "Новая почта". Мир в целом и Европа в частности так не работает. Там всё довольно бюрократично, инерционно. Но когда такой маховик запускается, его тяжело остановить. Это не особо неповоротливая, но очень надежная и эффективная система, – подчеркивает Сергей Куюн. – Надеюсь, мировые политика и рынок уже набрали необходимый разгон. И крушить российскую экономику, сделав войну неподъемной для страны-агрессора, наши партнеры станут активнее".

Соответственно, эксперт не исключает, что цена на энергоресурсы может и упасть. По его словам, ценовой шок, который мы пережила в прошлом году (а на пиках цена достигала 140 долларов за баррель), заметно сходит на "нет". Сегодня соответствующая цена уже – 85, в декабре и вовсе была 70. То есть, колебание в два раза за неполный год.

"Как показывает практика, мировая цена на нефть в районе 70 долларов за баррель – оптимальна для всех. И для потребителей, и для нефтегазовых компаний и трейдеров, которые, мягко говоря, неплохо заработали в прошлом году вследствие непредсказуемости, перепадов рынка", – констатирует Сергей Куюн.

Удар по экономике РФ последует лишь в том случае, если под тяжестью санкций российские нефтяники будут вынуждены сократить добычу более чем на треть

Специалист по госполитике в топливно-энергетическом комплексе, доктор наук по государственному управлению Геннадий Рябцев рассуждает так:

"Введение новых ограничений было ожидаемым. Вопрос запрета на страхование и транспортиров нефтепродуктов, стоимость партии которых превышает определенную величину, стоял на повестке дня три последних месяцев".

Этот шаг, поясняет эксперт, является логическим завершением пакетов санкций, ограничивающих российский нефтяной экспорт.

"И хоть прямого запрета на экспорт нефтепродуктов по ценам выше установленного "потолка" не введено, новое решение существенно ограничивает возможности России по диверсификации поставок. Индийским, китайским и другим компаниям сейчас не имеет смысла покупать российские нефтепродукты дороже ценового потолка. И они этим, безусловно, воспользуются, сокращая доходы РФ от торговли углеводородами", – прогнозирует Геннадий Рябцев.

При этом, по его мнению, говорить о серьезном ударе по экономике страны-агрессора пока преждевременно. Он, поясняет эксперт, последует лишь в том случае, если под тяжестью санкций российские нефтяники будут вынуждены сократить добычу более чем на треть. Это вполне возможно, считает Геннадий Рябцев, поскольку сейчас большая часть российского нефтяного сырья, а начиная с марта – и нефтепродуктов, будет торговаться на уровне себестоимости добычи и переработки, а то и ниже ее.

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