Оправдан ли «потолок» цены на российскую нефть – почему именно на такой шаг пошел ЕС

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Кравцев Сергей
Потолок цен на российскую нефть на уровне 60 долларов за баррель является недостаточным. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский во время своего традиционного вечернего обращения, критикуя компромиссное решение Запада. По словам украинского президента, цена должна быть ограничена на уровне 30 долл за баррель, иначе российский бюджет получит в год около $100 млрд – и эти деньги пойдут на войну и спонсирование террористических режимов и организаций. Согласны ли с такой оценкой? Возможен и пересмотр "потолка"? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.
Нефть. Фото: из открытых источников
Гендиректор ООО "Нефтегазстройинформатика", председатель экспертного совета по вопросам газовой промышленности и рынка природного газа Леонид Униговский считает, что, с одной стороны, 60 долларов за баррель – это почти ничего. Но, с другой стороны, хоть что-то...
Но случилось то, что случилось. Связано это, поясняет Леонид Униговский, прежде всего, с опасениями стран "Большой семерки", ЕС, что эти страны, а в перспективе и США, входят в рецессию. И сокращение объемов российской нефти (а никто не знает, как поведет себя РФ в этом случае, может, она просто прекратит продавать свое "черное золото" странам, вошедшим в пул поддержавших данные ограничения) приведет к резкому скачку цен на нефть в мире. И даже не столь важна тут нефть, сколько нефтепродукты (то же дизельное топливо), на которые, изготовленные в РФ, ЕС вводит эмбарго с 5 февраля.
По его словам, соответствующее соглашение на такие ограничения подписали страны "Большой семерки" и все государства ЕС, кроме Венгрии. Последняя выторговала для себя особые условия, опасаясь, что РФ прекратит продавать нефть странам, вошедшим в этот пул. А официальный Будапешт боится оказаться без российской нефти, которая идет по южной ветке нефтепровода "Дружба", в том числе в Венгрию
Эксперт по энергетическим рынкам компании Dragon Capital Денис Саква рассуждает так:
Но, отмечает эксперт, учитывая, что самые ближний географически европейский рынок для России закрывается, то ставки фрахта для нефти из РФ тоже выросли.
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