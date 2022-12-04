Оправдан ли «потолок» цены на российскую нефть – почему именно на такой шаг пошел ЕС

Потолок цен на российскую нефть на уровне 60 долларов за баррель является недостаточным. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский во время своего традиционного вечернего обращения, критикуя компромиссное решение Запада. По словам украинского президента, цена должна быть ограничена на уровне 30 долл за баррель, иначе российский бюджет получит в год около $100 млрд – и эти деньги пойдут на войну и спонсирование террористических режимов и организаций. Согласны ли с такой оценкой? Возможен и пересмотр "потолка"? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.

Нефть. Фото: из открытых источников

РФ может легко обойти все нефтяные ограничения – так же, как обходят Венесуэла и Иран

Гендиректор ООО "Нефтегазстройинформатика", председатель экспертного совета по вопросам газовой промышленности и рынка природного газа Леонид Униговский считает, что, с одной стороны, 60 долларов за баррель – это почти ничего. Но, с другой стороны, хоть что-то...

"Это эквивалентно 275 евро за 1 Мегаватт в час по природному газу. На совещании глав МИД государств ЕС несколько стран, в том числе представители Польши, назвали это предложение по природному газу просто шуткой. И не думаю, что оно будет принято. Точно так же по нефти, – отмечает эксперт. – Себестоимость российской нефти в среднем 30-40 долларов за баррель. И предложение Польши было – поставить максимальную цену на роснефть в этом пределе. Прибыли бы у РФ не было, но ей хотя бы не пришлось закрывать свои скважины, восстанавливать которые – трудоемкий и не всегда позитивный процесс".

Но случилось то, что случилось. Связано это, поясняет Леонид Униговский, прежде всего, с опасениями стран "Большой семерки", ЕС, что эти страны, а в перспективе и США, входят в рецессию. И сокращение объемов российской нефти (а никто не знает, как поведет себя РФ в этом случае, может, она просто прекратит продавать свое "черное золото" странам, вошедшим в пул поддержавших данные ограничения) приведет к резкому скачку цен на нефть в мире. И даже не столь важна тут нефть, сколько нефтепродукты (то же дизельное топливо), на которые, изготовленные в РФ, ЕС вводит эмбарго с 5 февраля.

"Все эти опасения и привели к тому, что была установлена предельная цена на роснефть в 60 долларов за баррель. Сделано это, исходя из соображений, что цена должна быть примерно на 5% ниже рыночной – для такого сорта нефти (речь о российской Urals). Предполагается постепенно ужесточать это требование, по мере того, как цены на нефть станут увеличиваться. К тому же, будет запрет на страхование морских перевозок, если цена нефти там окажется выше, чем установленный порог", – отмечает Леонид Униговский.

По его словам, соответствующее соглашение на такие ограничения подписали страны "Большой семерки" и все государства ЕС, кроме Венгрии. Последняя выторговала для себя особые условия, опасаясь, что РФ прекратит продавать нефть странам, вошедшим в этот пул. А официальный Будапешт боится оказаться без российской нефти, которая идет по южной ветке нефтепровода "Дружба", в том числе в Венгрию

"Еще один интересный момент. Он связан с тем, что РФ может легко обойти все нефтяные ограничения – так же, как обходят Венесуэла и Иран, по разным оценкам, имеющие около 80 танкеров достаточно большого водоизмещения. Они возят нефть, зачастую выключая все приборы определения этих танкеров, – рассказывает Леонид Униговский. – Уже есть информация, что неназванные покупатели в последнее время приобрели около 100 подержанных танкеров. Видимо, это, в том числе, компании, за которыми стоят российские интересы. Похоже, они будут обеспечивать перевозу российской нефти вне пределов ограничений, со страхованием через российские или китайские компании".

Доходы России упадут, ведь средняя цена нефти без фрахта будет около 40 долларов

Эксперт по энергетическим рынкам компании Dragon Capital Денис Саква рассуждает так:

"Потолок цен для российской нефти в 60 долларов не сильно меняет ситуацию по сравнению с тем, что есть сейчас".

Но, отмечает эксперт, учитывая, что самые ближний географически европейский рынок для России закрывается, то ставки фрахта для нефти из РФ тоже выросли.

"Соответственно, – поясняет Денис Саква, – доходы России упадут. Ведь средняя цена нефти без фрахта будет около 40 долларов".

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