В Украину идут морозы: у Зеленского объяснили, почему теперь угроза ракетных ударов возрастает

Ближайшие дни в Украине ожидается сухая погода, повышенное атмосферное давление, мороз ночью и около нуля днем. На севере и востоке в воскресенье ожидается до -10°С. Следовательно, в разы повышается угроза ракетных ударов страны-агрессора, ведь россияне несколько изменили тактику нанесения массированных ракетных ударов по Украине. Теперь хотят ударить, когда придут морозы до -10 градусов. Как передает издание "Комментарии", такое мнение в эфире общенационального телемарафона высказал советник главы Офиса президента Михаил Подоляк.

Похолодание Фото из открытых источников

Таким образом, считает Михаил Подоляк, враг хочет "заморозить украинцев", рассказывая везде, что воюет с НАТО, с ВСУ, а на самом деле ведет войну против мирного населения.

Тем временем, в ОК "Юг" заявляют, что угроза ракетного удара остается высокой. Россия держит в Черном море 24 ракеты "Калибр". По словам пресс-секретаря Натальи Гуменюк, корабельная группировка врага сейчас увеличилась и состоит из 18 единиц, четыре из которых снаряжены ракетами и готовы к применению. Но есть и плохие новости для оккупантов, получше подготовиться к атаке им мешает штормовая погода на море.

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Также издание "Комментарии" сообщало — в Институте изучения войны объяснили, почему у Путина активно продвигают тему переговоров с Украиной и Западом, но на самом деле даже не планируют садиться за стол переговоров.





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