logo

BTC/USD

16972.11

ETH/USD

1272.89

LTC/USD

76.52

USD/UAH

39.90

EUR/UAH

41.30

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал
блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество Война с Россией В Украину идут морозы: у Зеленского объяснили, почему теперь угроза ракетных ударов возрастает
commentss НОВОСТИ Все новости

В Украину идут морозы: у Зеленского объяснили, почему теперь угроза ракетных ударов возрастает

Синоптики предупреждают, вся первая половина следующей недели будет холодной

сегодня, 11:30
Поделитесь публикацией:
Автор:

Кравцев Сергей

Ближайшие дни в Украине ожидается сухая погода, повышенное атмосферное давление, мороз ночью и около нуля днем. На севере и востоке в воскресенье ожидается до -10°С. Следовательно, в разы повышается угроза ракетных ударов страны-агрессора, ведь россияне несколько изменили тактику нанесения массированных ракетных ударов по Украине. Теперь хотят ударить, когда придут морозы до -10 градусов. Как передает издание "Комментарии", такое мнение в эфире общенационального телемарафона высказал советник главы Офиса президента Михаил Подоляк.

В Украину идут морозы: у Зеленского объяснили, почему теперь угроза ракетных ударов возрастает

Похолодание Фото из открытых источников

Таким образом, считает Михаил Подоляк, враг хочет "заморозить украинцев", рассказывая везде, что воюет с НАТО, с ВСУ, а на самом деле ведет войну против мирного населения.                                                                                                                                    

Тем временем, в ОК "Юг" заявляют, что угроза ракетного удара остается высокой. Россия держит в Черном море 24 ракеты "Калибр". По словам пресс-секретаря Натальи Гуменюк, корабельная группировка врага сейчас увеличилась и состоит из 18 единиц, четыре из которых снаряжены ракетами и готовы к применению. Но есть и плохие новости для оккупантов, получше подготовиться к атаке им мешает штормовая погода на море.

Читайте также на портале "Комментарии" — украинская армия и российские оккупанты активизировались: где горячее всего на Донбассе.

Также издание "Комментарии" сообщало — в Институте изучения войны объяснили, почему у Путина активно продвигают тему переговоров с Украиной и Западом, но на самом деле даже не планируют садиться за стол переговоров.




Читайте Comments.ua в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:
comments

Обсуждения

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!