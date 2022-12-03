ВСУ и оккупанты активизировались: где горячее всего на Донбассе

На Донбассе, как и раньше, очень неспокойно. С одной стороны, российские захватчики усиливают давление и пытаются продвинуться на Бахмутском и Авдеевском направлениях. С другой стороны, ВСУ усиливают свое контрнаступление в районе Сватово – Кременная. Как передает издание "Комментарии", об этом сообщается в обновленной сводке Института изучения войны (ISW).

Война в Украине. Фото: Getty Images

Отмечается, что украинские и российские источники сообщают, что ВСУ 2 декабря совершили локальные прорывы к юго-западу и северо-западу от Кременной. Известный российский блогер утверждал, что украинские силы незначительно продвинулись в лесах к югу от Кременной и достигли окраин Червонопоповки (примерно в 10 км к северо-западу от Кременной). "Военкор" добавил, что ВСУ активизировали контрнаступление по всей линии фронта и в районе трассы Сватово — Кременная.

Глава Луганской ОВА Сергей Гайдай расплывчато отметил, что украинские военные находятся "очень близко" к Кременной, и заявил, что ВСУ "побывали" на Кременской подстанции в районе населенного пункта. Чиновник добавил, что на линии фронта Сватово — Кременная наконец-то меняется погода, отметив, что вскоре Силы обороны Украины смогут улучшить свои маневры, так как грязь в этом районе полностью замерзает.

ISW ранее сообщала, что боевые действия, вероятно, будут активизироваться в течение этого зимнего периода, учитывая, что мерзлота обеспечивает лучшие условия для маневренной войны, говорится в отчете.

Генштаб ВСУ сообщил, что украинские силы отразили атаки российских войск в районе Червонопоповки и Белогоровки (примерно в 12 км к югу от Кременной). В Минобороны РФ утверждали, что российские войска якобы нанесли поражение трем украинским ротным тактическим группам, которые пытались атаковать Червонопоповку.

Российские и украинские войска продолжали вести локальные бои к западу от Сватово 2 декабря. Генштаб ВСУ информировал, что украинские войска отразили атаки оккупантов на Новоселовское и Стельмаховку, примерно в 18 км к северо-западу от Сватово.

Российские источники утверждали, что войска РФ отражали атаки украинских войск на Котляровку (примерно в 29 км к северо-западу от Сватово) и Куземовку восточнее Новоселовского.

Российские войска продолжали минимально продвигаться вокруг Бахмута на фоне продолжающихся наступательных операций 2 декабря. Генштаб ВСУ сообщил, что украинские силы отражали атаки оккупантов в районе Бахмута, в 26 км к северо-востоку от Бахмута в районе Выемки и в 14 км к югу от Бахмута в районе Опытное, Клещиевка и Курдюмовка.

На кадрах с геолокацией, опубликованных 1 декабря, видно, что российские войска продвигаются минимально к югу и юго-востоку от Бахмута, а также в районе Опытного. Российские "военкоры" утверждали, что ВСУ проводят разведку в районе Клещиевки и что бои в районе населенного пункта продолжаются, несмотря на заявления России о полной оккупации населенного пункта.

Российский "военкор" заявил, что войска РФ продвигаются в районе Спорное (в пределах 30 км к северо-востоку от Бахмута) и не позволяют украинским войскам перебрасывать подразделения на передовые позиции в этом районе.

Российские блоггеры утверждали, что ВСУ перебрасывают части из Запорожской области в район Бахмута, и предположили, что это означает, что украинские силы столкнулись с критической ситуацией на этом участке фронта.

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