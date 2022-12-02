УПЦ МП может оказаться в Украине под запретом: о чем говорит данная инициатива власти

Во время вечернего обращения 1 декабря президент Украины Владимир Зеленский, среди прочего, говорил об УПЦ и санкциях против данной религиозной организации. Подчеркнув, в частности, что на СНБО рассматривали "связи отдельных религиозных кругов с государством агрессором". Эксперты специально для издания "Комментарии" оценили эти шаги.

УПЦ МП. Фото: из открытых источников

Решение СНБОУ проверить религиозных деятелей касательно связей с государством-агрессором — жесткое, но справедливое

Политтехнолог Петр Охотин отмечает, что еще в 2011 году опубликовал статью "Русский мир" как технология", где была рассмотрена, в том числе, роль церквей московского патриархата в продвижении российских нарративов.

"Решение СНБОУ проверить религиозных деятелей касательно связей с государством-агрессором считаю жестким, но справедливым, – говорит эксперт. – Такие действия полностью ложатся в логику сопротивления российской агрессии и преследуют цель именно увеличения обороноспособности украинского государства".

По мнению Петра Охотина, это никаким образом не "охота на ведьм", как бы это ни хотели так выставить российские пропагандисты.

Сама деятельность УПЦ МП не может не связываться с РПЦ

Эксперт Украинского центра общественного развития, политтехнолог Юрий Подорожний акцентирует, что Российская православная церковь (РПЦ) в Украине пыталась позиционировать себя как Украинская православная церковь (УПЦ). Даже лишилась приставки Московский патриархат (МП) в надежде, что ее антиукраинская деятельность в годы независимости вновь пройдет мимо внимания общества. Не помогло. Как не помогло и внесение изменений в Устав этой организации 17 мая этого года, преследовавшие целью физическое сохранение РПЦ в Украине.

"Митрополит Онуфрий, несмотря на яростное сопротивление его подчиненных, настоял на том, чтобы назначение руководителя церкви не нуждалось в благословении московского патриарха. Причиной такого решения Онуфрия не стала открытая фаза войны РФ против Украины, начавшаяся 24 февраля 2022-го. Общество хорошо помнит отношение самого митрополита к войне, идущей с 2014 года. На первом заседании новоизбранной Верховной Рады он демонстративно отказался почтить память погибших украинских воинов. Ну, а причиной внесения изменений в устав стали пустые церкви МП после начала полномасштабного вторжения РФ в Украину, а соответственно – уменьшение доходов митрополии от продаж религиозных услуг населению, – поясняет Юрий Подорожний. – Конечно, уменьшение количества прихожан началось с момента получения украинским православием Томоса от вселенской патриархии в январе 2019-го. В последние годы социологические службы фиксировали, что украинцы в большей степени считали себя прихожанами Православной церкви Украины (ПЦУ)".

По словам эксперта, сама деятельность УПЦ МП не может не связываться с РПЦ. Слишком крепкая, отмечает он, часто не религиозная, связь по линии российских спецслужб, связывает духовенство с РПЦ с российскими властями.

"И это неудивительно, – считает Юрий Подорожний. – Не секрет, что разрушенную в 20-30 годы прошлого века советской властью российскую церковь начали возрождать по прямому указанию Сталина под пристальным наблюдением и непосредственным руководством органами НКВД (впоследствии – КГБ, ныне – ФСБ). А связь, которую выстроили спецслужбы, прочнее религиозной связи. Собственно, церковная организация является идеальной структурой для спецслужб. Ведь церковь имеет крепкую административную вертикаль и дисциплину, которую невозможно оспорить, потому что церковь – закрытая авторитарная структура, находящаяся вне влияния государства".

Исходя из вышесказанного, решение СНБО приветствуется украинским обществом, уверен эксперт. А поклонникам УПЦ МП, по его мнению, даже и крыть нечем.

"С момента начала войны, с 2014 года, практически единственные, у кого не изменилось ничего на оккупированных территориях, являются священники УПЦ. Они не только не осудили войну, но и стали коллаборантами, пособниками оккупантов – как в Крыму, так и на территориях т.н. "Л-ДНР". Вишенкой на торте стало поведение священников МП на вновь оккупированных территориях после начала полномасштабного наступления России. Во время шабаша, который устроил Путин в Кремле по присоединению Херсонской, Запорожской, Донецкой и Луганской областей к составу РФ, участие в мероприятиях по этому поводу принимали священники УПЦ", – подчеркивает Юрий Подорожний.

Он отмечает, что, учитывая дисциплину в церкви, которая даже не снилась военным, об этом не могли не знать руководители УПЦ. А даже если и не знали, то не осудили данный поступок, как и поступки сотен священников-коллаборантов, способствующих террору со стороны России на оккупированной территории Украины.

"Нет сомнений, что РФ давление на свой филиал в Украине будет представлять как "репрессии против священников". Но, учитывая положение дел в УПЦ, у государства есть только один выход. Эта религиозная организация должна быть распущена! И сейчас вопрос стоит даже, не о том, будет ли эта церковь существовать, а скорее, – что делать со священниками, – считает эксперт. – Желающим перейти в ПЦУ, дверь оставалась открытой со дня получения Томоса. Думаю, так останется и дальше. У верующих ничего не изменится. И каноничности, и возможности соблюдать православный обряд у них будет достаточно. Другой вопрос – хватит ли мужества у украинской правоохранительной системы дать правовую оценку деятельности УПЦ, возбудить уголовные дела и довести их до суда. Ведь против многих священников возможны серьезные обвинения, как правило, в государственной измене".

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