Российская армия не может наступать: в британской разведке назвали главную причину

Украинская артиллерия создала много неприятностей для россиян на фронте, ведь под ударами оказалось большинство складов с боеприпасами. Кроме того, уже несколько месяцев подряд российский войска не могут наладить логистические цепочки. Все это в комплексе не дает возможности РФ от обороны перейти в наступление. Об этом сообщает портал "Комментарии", со ссылкой на сводку Минобороны Великобритании в Twitter.

Российские войска. Фото: из открытых источников

В британской разведке отмечают, вывод войск России с западного берега Днепра в прошлом месяце предоставил Вооруженным силам Украины возможность нанести удар по дополнительным российским логистическим узлам и коммуникациям.

По данным британской разведки, эта угроза, скорее всего, побудила российских логистиков переместить узлы снабжения, в том числе железнодорожные перевалочные пункты, дальше на юг и восток.

При этом российским подразделениям логистики необходимо будет проводить дополнительную трудоемкую погрузку и разгрузку с железнодорожного на автомобильный транспорт. Затем этот транспорт будет уязвим для украинской артиллерии на при подвозе к российским передовым оборонительным позициям.

В Минобороны Британии считают, что нехватка боеприпасов в России, усугубляемая этими проблемами логистики, "является одним из основных факторов, ограничивающих в настоящее время потенциал России для возобновления эффективных крупномасштабных наступательных наземных операций".

Читайте также на портале "Комментарии" — чего ожидать в конце года: усилит ли Запад поддержку экономики Украины и санкционное давление на РФ.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!