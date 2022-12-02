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Российская армия не может наступать: в британской разведке назвали главную причину

Проблемы с логистикой и нехватка боеприпасов не дают возможности российским войскам наступать

сегодня, 09:48
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Автор:

Кравцев Сергей

Украинская артиллерия создала много неприятностей для россиян на фронте, ведь под ударами оказалось большинство складов с боеприпасами. Кроме того, уже несколько месяцев подряд российский войска не могут наладить логистические цепочки. Все это в комплексе не дает возможности РФ от обороны перейти в наступление. Об этом сообщает портал "Комментарии", со ссылкой на сводку Минобороны Великобритании в Twitter. 

Российская армия не может наступать: в британской разведке назвали главную причину

Российские войска. Фото: из открытых источников

В британской разведке отмечают, вывод войск России с западного берега Днепра в прошлом месяце предоставил Вооруженным силам Украины возможность нанести удар по дополнительным российским логистическим узлам и коммуникациям.

По данным британской разведки, эта угроза, скорее всего, побудила российских логистиков переместить узлы снабжения, в том числе железнодорожные перевалочные пункты, дальше на юг и восток.

При этом российским подразделениям логистики необходимо будет проводить дополнительную трудоемкую погрузку и разгрузку с железнодорожного на автомобильный транспорт. Затем этот транспорт будет уязвим для украинской артиллерии на при подвозе к российским передовым оборонительным позициям.

В Минобороны Британии считают, что нехватка боеприпасов в России, усугубляемая этими проблемами логистики, "является одним из основных факторов, ограничивающих в настоящее время потенциал России для возобновления эффективных крупномасштабных наступательных наземных операций".

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Источник: https://twitter.com/DefenceHQ/status/1598569686869938177
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