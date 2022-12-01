Чего ожидать в конце года: усилит ли Запад поддержку экономики Украины и санкционное давление на РФ

Ключевые страны G7 продолжают обсуждать ограничение цены на российскую нефть, а также поддержку Украины. Чего ожидать в обозримом будущем – по крайней мере, до конца года, в ракурсе санкций, а также в разрезе финансово-экономической ситуации в Украине и в РФ? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.

Флаг Украины. Фото:: из открытых источников

Влияние санкций на РФ станет серьезно заметно примерно в середине 2023 года

Народный депутат Украины IX созыва от партии "Голос", первый зампредседателя Комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Ярослав Железняк рассуждает так:

"Мы видим, что поддержка Украины – довольно неплохая. В ноябре мы привлекли 150 млрд грн внешней финансовой поддержки (речь о кредитах и грантах). Есть ожидания, что в декабре будет такая же сумма. На будущий год также уже 36 млрд обещали Украине наши международные партнеры".

Что касается антироссийских санкций – хотелось бы, конечно, их больше и быстрее, считает эксперт. Чтобы Запад сделал, наконец, серьезные ограничения по ценам на российские энергоресурсы.

"Но следует помнить, что санкции – инструмент долгросрочного действия. И их результаты, их влияние на РФ, станут серьезно заметны примерно в середине 2023 года", – подчеркивает Ярослав Железняк.

Сейчас ЕС, США и вся G7 занимаются тем, чтобы обрезать возможности обхода санкций

Председатель Национального Совета экономического развития, член исполкома г. Бровары Алексей Дорошенко считает, что к санкциям, которые уже действуют против РФ, мало что можно добавить. К тому же, отмечает он, качество санкций важнее их количества.

"Потому что мы имеем ситуацию, когда некоторые ограничения не работают или работают плохо, частично. А нужно делать так, чтобы они работали по максимуму. Соответственно, сейчас ЕС, США и вся G7 занимаются тем, чтобы обрезать возможности обхода санкций", – поясняет эксперт.

По его словам, уже понятно, что-то же отключение российской банковской системы от SWIFT (международная межбанковская система передачи информации и совершения платежей) не даст того эффекта, о котором можно было бы говорить полгода назад.

"Что касается "потолка" цен на нефть – ситуация такова, что даже разговоры об этом уже влияют на возможность РФ ее продавать. К примеру, Германия уже готова отказаться от российской нефти в начале 2023-го. А та же Турция, которая является условным экономическим союзником России, приобрела на 25% меньше ее энергоресурсов в октябре, чем в сентябре. То есть, даже турки начинают отказываться от токсичного сотрудничества с россиянами. Так что санкции работают. В том же Китае всё больше предприятий отказываются сотрудничать с РФ. В Индии – та же картина. То есть, даже не имея "потолка" на нефть, который точно будет, мы видим, как обваливается энергетический сектор страны-агрессора. Там падает добыча нефти – и это официальные данные", – отмечает Алексей Дорошенко.

Просто, продолжает он, мы хотим, чтобы всё упало сразу. А так не бывает. Тем более, что нефтяная отрасль – отрасль №1 в РФ, на которую заточено почти всё. И она будет держаться до последнего. Но ее состояние, уверяет эксперт, уже очень плохое, не позволяя полноценно финансировать российский бюджет. В том числе военный.

"Да, в 2022-м мы не увидели от санкций того эффекта, которого хотелось бы. Но дело в том, что экономика РФ и так была достаточно отрезана, не являлась полноценно инкорпорированной в мировую экономику. К тому же, российские власти, пытаясь сохранить государственные средства, перераспределяли доходы людей в пользу государства. Потому домохозяйства, семьи обычных россиян быстро почувствовали эту войну. Их доходы начали стремительно падать. Инфляция в РФ очень высокая, куда выше той, что декларируют официально. Это говорит о том, что государство выкачало средства из обычных граждан. Потом начал страдать российский бизнес, в том числе частный. Когда из него вытягивали через налоги, из-за санкций (которые не компенсировались), через мобилизацию все соки. В итоге бизнес страны-агрессора оказался в очень плохом состоянии. Некоторые отрасли просто ложатся", – подчеркивает эксперт.

Однако, поясняет он, большинство людей в РФ работают в госсекторе экономики. И его состояние пока неплохое. Как и состояние госфинансов.

"Это и позволяет Кремлю продолжать войну. Но ситуация стремительно ухудшается, нагрузка на бюджет увеличилась колоссально. И самые большие проблемы вырисуются уже в первой половине будущего года. Даже финансирование священной для путинского режима "оборонки" окажется под вопросом", – прогнозирует Алексей Дорошенко.

Что касается Украины, то у нас, по словам эксперта, финансово-экономической ситуация, конечно, не простая. Мы несем убытки всё больше и больше. И не можем компенсировать их ни западной помощью, ни печатным станком.

"Люди всё более привыкают к тому, что не имеют доступа к тому, что было ранее. Это касается продуктов, воды, электроэнергии. Мы отказались от многого, что не связано с собственно выживанием. Несмотря на то, что всё очень непросто, бизнес адаптируется ко всему, что есть. Все мобилизовались – и просто переживают ситуацию, – поясняет Алексей Дорошенко. – Если даже на два дня появляется свет на предприятии в постоянном режиме, бизнес старается выпускать как можно больше продукции. А бизнес – это рабочие места, зарплаты, налоги. Даже если более недели нет ракетных обстрелов – это уже влияет на позитивные настроения. Сегодня что-то произведем, после обстрелов какое-то время будем приходить в себя, потом вновь заработаем – и пойдем дальше. И так – до победы".

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