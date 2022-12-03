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В ISW объяснили, у Путина активно продвигают тему переговоров с Украиной и Западом

Аналитики Института изучения войны считают, что Путин не заинтересован в серьезных переговорах с Украиной

сегодня, 07:50 comments1129
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Автор:

Кравцев Сергей

Переговоры, итогом которых стало бы подписание мирного соглашения между Украиной и РФ – это точно не цель Кремля. Президенту России Владимиру Путину такие переговоры не нужны. Как передает издание "Комментарии", такое мнение в обновленной сводке высказали аналитики Института изучения войны. 

В ISW объяснили, у Путина активно продвигают тему переговоров с Украиной и Западом

Владимир Путин. Фото: из открытых источников

Американские эксперты отмечают, что риторика Путина указывает на то, что он не заинтересован в серьезных переговорах с Украиной и сохраняет максималистские цели относительно войны.

В институте предполагают, что Путин, Лавров и Песков делали заявления о переговорах, чтобы создать у западных официальных лиц представление, что Россию нужно заманить на переговоры.

Кремль, вероятно, намерен создать динамику, в которой западные официальные лица предложат России опережающие уступки в надежде убедить ее вступить в переговоры, взамен не требуя значительных предварительных уступок со стороны РФ, убеждены в ISW.

Аналитики института отмечают, что заявления Путина, Лаврова и Пескова подчеркивают, какими могут быть некоторые из таких желаемых предварительных уступок: уменьшение западной финансовой и военной помощи Украине, признание незаконной аннексии Россией украинских территорий и ограничения на военные действия НАТО и Запада в Европе.

В институте отметили, что Кремль сохраняет расплывчатость в формулировках относительно предмета переговоров, вероятно, для того, чтобы убедить западных официальных лиц начать переговорный процесс без четкого определения, будут ли такие переговоры направлены на прекращение огня, мирный процесс или окончательное мирное соглашение.

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Источник: https://www.understandingwar.org/backgrounder/russian-offensive-campaign-assessment-december-2
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