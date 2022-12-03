Потолок цен на нефть: почему Россия все равно в выигрыше - есть ли хоть какой-то плюс от ограничений

Соглашение ЕС об ограничении цен на российскую нефть (лимит составит 60 долларов за баррель), согласованное с G7 и не только, поможет стабилизировать мировые цены на энергию, что принесет пользу экономикам во всем мире. Об этом заявила глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен. Как оцениваете принятое решение? Действительно ли от него будет эффект? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.

Нефть. Фото: DW

Критическим значением цены российской нефти для бюджета государства-агрессора является отметка в 35 долларов за баррель

Эксперт по вопросам энергетики Центра Разумкова, экс-директор по интегрированным коммуникациям НАК "Нафтогаз Украины" Максим Билявский считает, что "потолок" цены на российскую нефть в 60 долларов за баррель – плохой сценарий.

"При таком ценовом ограничении Россия и далее будет получать прибыль от продажи "черного золота", пуская ее на финансирование своих террористических войск, – поясняет эксперт. – Имелись все основания, чтобы установить ограничения в 40 долларов за баррель. Последнюю неделю российская нефть отгружалась по цене примерно 51-52 доллара за баррель, что на 33% процента меньше эталонной марки нефти Brent. Скорее всего, теперь российская нефть подтянется к цене в 60 долларов за баррель. В итоге, РФ будет получать достаточно серьезную прибыль".

По словам Максима Билявского, критическим значением цены российской нефти для бюджета государства-агрессора является отметка в 35 долларов за баррель. Таким, уверен он, и следовало делать ценовое ограничение для российской нефти, чтобы бюджет страны-агрессора недополучал серьезных валютных поступлений.

"Речь о 5-7% ВВП РФ, – подчеркивает эксперт. – А при "потолке" цен в 60 долларов, дефицит российского бюджета будет минимальным – на уровне 1% ВВП, что не ограничивает, как по мне, финансирование террористических войск России".

Максим Билявский считает, что следует инициировать пересмотр ограничений на российскую нефть уже через несколько недель. И добиваться "потолка" в 30-40 долларов за баррель.

"При таком сценарии цивилизованному миру удастся не только лишить государство-террорист средств для продолжения агрессии (фактически – геноцида украинского народа), но и самому выйти из рецессии, в которой мы находимся уже два года. А при цене на нефть в 60 долларов и выше, мир ожидает новый глобальный экономический кризис уже в 2023 году, – прогнозирует эксперт. – Очень надеюсь, что в первом квартале будущего года будут приняты правильные ограничения касательно "потолка" на российскую нефть".

Даже такое ограничение цены на российскую нефть – достаточно жесткий шаг с точки зрения санкционной политики

Доктор экономических наук, профессор, заслуженный экономист Украины, народный депутат V-VI созывов Алексей Плотников рассуждает так:

"Решение по ограничению цен для российской нефти – важное и для санкционной политики стран Запада касательно РФ, и для собственно ситуации с ценообразованием на нефть в мире. В то же время, надо понимать, что стоимость производства нефти в России, хоть и засекречена, но, по разным оценкам, находится на уровне 20 долларов. Так что "потолок" в 60 долларов всё равно дает прибыль стране-агрессору, даже с учетом расходов на транспортировку и так далее. Так что в данном случае речь скорее идет об административном ограничении прибыли, то есть, невозможности РФ получать сверхприбыль по нефти".

К тому же, продолжает экономист, если страна-агрессор как экспортер нефти будет иметь персональные ограничения, это может сказать на цены на нефть стран ОПЕК, других поставщиках "черного золота" на мировой рынок.

"Если РФ будет продавать по цене не выше 60 долларов за баррель, это снижение цен на нефть вообще, гарантированная их фиксация и у других производителей. Если же Россия сократит добычу и продажу нефти, встанет в позу (а там уже грозили, что не будут продавать ее тем странам, которые поддержать "потолок" цен), это, опять же, развязывает руки другим поставщикам, что будет бить по позициям РФ, – поясняет Алексей Плотников. – В любом случае – даже такое ограничение цены на российскую нефть – достаточно жесткий шаг с точки зрения санкционной политики, а также очередное подтверждение, что российская агрессия против Украины сделала наш мир совсем иным, в том числе касательно центров влияния, поставок и потребления".

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