МВД набирает "Гвардию наступления": правильное ли это решение – что за ним скрывается

Министерство внутренних дел Украины приступило к формированию штурмовых бригад "Гвардия наступления". В эти подразделения могут вступать добровольцы, нацеленные именно на усиление сил обороны и освобождение оккупированных территорий. Как оцениваете данное решение? Почему подобный шаг предпринят именно сейчас? Портал "Комментарии" с этими вопросами обратился к экспертам.

Гвардия наступления. Фото: из открытых источников

Есть надежда, что ставка на добровольческие подразделения перебьет нынешний мобилизационный негатив

Директор Агентства моделирования ситуаций, политолог Виталий Бала считает данную инициативу МВД – очень правильной.

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"Методы мобилизации, которые сейчас практикуются в Украине, дают больше негатива, чем позитива. Когда в некоторых местах людей фактически насильно забирают с автобусов, с авто, на улице, из магазинов, кафе. Да, нам нужно подкрепление. Но не такими методами. Было бы лучше делать официальную рекламу, социальную. По тому же телемарафону, с помощью билбордов. Какие-то патриотические сюжеты, а не хватать всех подряд. Уж тем более не вручать повестки проштрафившимся в чём-то – вроде как в виде наказания. Коммуникация с обществом в этом смысле совершенно неправильная", – уверен эксперт.

А вот ставка на добровольческие подразделения – верный ход, отмечает он.

"И, возможно, это перебьет нынешний мобилизационный негатив. Потому что в подобные структуры будут идти люди, которые умеют воевать, хотят это делать, соответствующим образом мотивированы, – поясняет Виталий Бала. – То ли наши власти это поняли, то ли, действительно, есть некий план контрнаступления, для чего необходимы определенные силы. Но с точки зрения коммуникации с обществом видим абсолютно правильную инициативу".

Сейчас руководство МВД поставило задачу улучшить имидж

Политолог, эксперт Аналитической группы "Левиафан" Николай Мельник считает, что сейчас полиция решила элементарно поднять свой имидж в стране.

"Не секрет, что в начале большого вторжения агрессора год назад полиция сбежала практически со всех городов, куда вошли или вот-вот могли войти россияне. Вспомним абсолютно пустой Киев 25-27 февраля. Власть в городах принадлежала тогда населению, которое самоорганизовалось. И оказалось, что куда эффективнее мародеров не вести в полицию, а привязать к столбу и хорошенько выпороть. И такие механизмы начали действовать, преступность резко упала", – подчеркивает аналитик.

Он отмечает, что у полиции после большого вторжения оказалось не лучшее реноме в Украине.

"Еще больше оно упало после того, как около 80% полицейских на захваченных территориях переходили на сторону оккупантов. Как выяснилось, это в основном "заробитчане", которым всё равно, под каким флагом работать. Потому сейчас руководство МВД поставило задачу улучшить имидж. Причем, эту задачу ставили не сейчас. Учитывая мощные проморолики, грамотно выстроенную систему "Штурмовых бригад" под руководством полиции, делаю выводы, что такая промо-кампания готовилась точно не один месяц. Есть ли в этом военный смысл? Я пока не слышал от Минобороны, что им нужны подразделения, укомплектованные, в том числе, полицейскими и действующими под эгидой МВД. В Нацгвардии Украины, которая входит в состав МВД, и так есть боевые подразделения, которые воюют. Потому создавать сейчас некие "штурмовые" подразделения, давать им пафосные названия типа "Лютые" и так далее — не имеет какого-то военные смысла. Только Генштаб и МО понимают, сколько им необходимо бригад, каких именно, хватит ли для них оружия", – отмечает Николай Мельник.

В ракурсе создания полицией "штурмовых бригад", у эксперта возникает вопрос, а что это будет? У нас есть легкая пехота, моторизированные, механизированные войска, напоминает он. Кем будут эти полицейские "штурмовики"?

"Делаю вывод, что это всё – пиара ради. И пиара ради же некоторые сформированные подразделения могут отправить на убой, – предполагает эксперт. – Чтобы можно было сказать – полиция тоже воевала за эту страну и инстутиционально имеет право на дележ пирога, который идет сейчас между силовыми ведомствами. Большого военного значения тем подразделениям, которые намерены сформировать, я не придаю".

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