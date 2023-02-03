«Гвардия наступления»: В Украине приступили к формированию штурмовых бригад (ВИДЕО)

Украина готовится к штурму до Крыма и Черного моря, чтобы выгнать оккупантов со своей территории. Министерство внутренних дел приступило к формированию штурмовых бригад "Гвардия наступления". В эти подразделения могут вступать добровольцы, нацеленные именно на усиление сил обороны и освобождение оккупированных территорий Украины. Об этом в Теле эфире заявил исполняющий обязанности Министра внутренних дел Игорь Клименко, пишут "Комментарии".



«Гвардия наступления» для освобождения Крыма

"Решение создать штурмовые бригады приняли наши работники, у которых достаточно ярости, чтобы избивать врага. Мы уже начали формировать такие подразделения, нацеленные на то, чтобы освободить наши территории и стать на международно признанные границы. Это наша ближайшая цель", – сказал Игорь Клименко.

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Он рассказал, что многие военнослужащие, защищающие страну от агрессора, вышли с инициативой набрать людей в такие подразделения. В основу этих подразделений будут составлять действующие полицейские, пограничники, нацгвардейцы.

"В первую очередь – это люди, прошедшие горнило 2014-2015 годов, часть которых воевала уже и в 2022 году. Часть из них ранена. Подразделения будут состоять исключительно из добровольцев, которыми двигает патриотизм и таких людей очень много в нашем государстве", — отметил Игорь Клименко.

"Гвардия наступления" будет состоять из следующих подразделов:

Бригады Национальной гвардии Украины:

- "Буревой". Бригада утилизации русских военных;

- "Красная Калина". Враг тлеет, где калина краснеет;

- "Кара-Даг". Поднимем флаг над Крымом; "Рубеж" Возвращаем законные рубежи страны;

- "Спартан". О нас ломается враг;

- "Азов". Несокрушимые, непокоренные, неустанные.

Бригада Национальной полиции Украины:

- "Лют". Преврати свою ярость в оружие.

Бригада Государственной пограничной службы Украины:

- "Стальной Граница". Стальной стеной стоим за нашу границу.

По его словам, человек, который хочет присоединиться к "Гвардии наступления" может подать соответствующую анкету на сайте storm.mvs.gov.ua, где представлены все комплектующиеся бригады. Есть телефон горячей линии, на которой можно проконсультироваться и получить информацию, куда прийти. Или же предоставить анкету через Центры предоставления административных услуг.

" Кандидат должен пройти военно-врачебную комиссию, сдать психологический и физический тест. После успешного прохождения он засчитывается в ту бригаду, которую он выбрал", – сказал в.о. Министра внутренних дел.

Игорь Клименко также добавил , что для всех бойцов этих бригад сохраняются льготы, которые есть для военнослужащих и полицейских. Военные могут пойти на контракт или по мобилизации, это касается Госпогранслужбы и Нацгвардии. Все льготы и социальные гарантии сохраняются, кроме того, предлагают достойную зарплату.

Также мы предлагаем возможность получить профессию в учебных заведениях МВД. И, конечно, у каждого будет возможность утилизировать врага", — сказал Игорь Клименко.

По его словам, обучение бойцов бригад будет продолжаться несколько месяцев: сначала индивидуальное, потом — в составе подразделения и когда командир будет понимать, что подразделение готово, они перейдут к выполнению боевых задач.





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