Кадровые решения, адские бои на Донбассе, саммит Украина-ЕС: чем запомнилась эта неделя

Украина на этой неделе попрощалась с январем и шагнула в февраль. Суровый во всех смыслах месяц, когда нам обещают усиление боевых действий и даже новое широкомасштабное российское наступление. Специально для издания "Комментарии" эксперты проанализировали самые важные события уходящей недели для Украины, а также их возможное влияние на будущее нашей страны.

Украина-ЕС. Фото: из открытых источников

Уж слишком совпало объявление о поставках нам всё более серьезной военной помощи – и начало движений внутри Украины в кадровом смысле

Основатель социологической компании Active Group, политический эксперт Андрей Еременко отмечает, что на этой неделе мы увидели два громких продолжения, возможно, взаимосвязанных историй.

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Последнее, с моей точки зрение, некорректно. Когда человек, даже не подозреваемый в чём-то, оказывается на фото правоохранителей. Обыски происходят не только у чиновников, их много, есть даже аресты И это продолжение того, что мы видели ранее. И у меня есть большое подозрение, что объявление о поставках Украине новых видов вооружения (продолжается танковая эпопея, имеем дальнобойные ракеты в очередном пакете помощи от США) не просто так совпало по времени с объявлением подозрений, обысками и отставками внутри Украины", – акцентирует эксперт. "Антикоррупционное наступление, а также массированная военная помощь со стороны Запада – это то, что фактически началось еще на прошлой неделе. Пока не знаем, насколько происходящее внутри Украины – это реальная борьба с коррупцией. Но пошли многочисленные увольнения, обыски, в том числе публичные

Он напоминает, что в январе Рамштайн-8 закончился без решения о предоставлении нам танков. А потом параллельно друг с другом пошли два потока новостей: в Украине начались отставки, в том числе замглавы Офиса президента – Кирилла Тимошенко, пошли уголовные дела и обыски. И тут же, как из рога изобилия, пошли сообщения о поставках танков и так далее. Что, акцентирует Андрей Еременко, продолжается и сейчас.

"Согласитесь, уж слишком совпало объявление о поставках нам всё более серьезной военной помощи – и начало достаточно мощных движений внутри Украины в кадровом смысле. Пока не понятно, действительно ли это борьба с коррупцией или битва за "распил" приходящей помощи (в том числе на восстановление). Но то, что это достаточно сильные и заметные движения – факт", – подчеркивает эксперт.

Он также обращает внимание, что на уходящей недели внезапно много внимания привлекли два секс-скандала. Так, СБУ разоблачила руководство Департамента миграционной полиции на масштабных схемах крышевания проституции в Киеве. А также были арестованы организаторы т.н. "пьяных вечеринок" в Киеве же, которые опаивали девушек, а потом издевались над ними и унижали, после чего выкладывали видео в соцсети.

"Примечательно это не самим фактом скандала, особенно последнего, сколько огромным пластом проблем и вопросов, которые поднялись внутри нашего общества. Поднялись темы легализации или нелегализации проституции, грани согласия и не согласия, возникли новые вопросы к правоохранителям. Следя за возникшей мощной дискуссией, которая захватила на этой недели соцсети, можно говорить о том, насколько данные темы важны для украинцев", – констатирует Андрей Еременко.

В первой половине недели ВСУ окончательно успокоили рашистов в направлении Угледара и Орехова-Гуляйполя-Каменского

Политический эксперт Богдан Мирошников подчеркивает, что уходящая неделя прошла довольно тяжело на фронтах.

"В первой половине недели ВСУ окончательно успокоили рашистов в направлении Угледара и Орехова-Гуляйполя-Каменского. Но враг накопил резервы в направлении Лимана и Купянска. Серьезные бои там не прекращались с осени, но сейчас противник хочет решить свои проблемы в этих районах. Сейчас мы там в обороне, как и в районе Бахмута. Но периодически контратакуем", – рассказывает эксперт.

По его словам, оккупантов удалось немного отбросить от Ивановского, что немного улучшило наши позиции у трассы Т0504 (Константиновка-Бахмут), которая представляет собой сейчас в логистическом смысле "дорогу жизни", давая возможность снабжать наших воинов необходимыми ресурсами.

"Следующая неделя будет проходить в адских боях, – прогнозирует Богдан Мирошников. – Причем не только на севере Донетчины. Видно накопление новых резервов в направлении Угледара и Запорожье. Поэтому там следует скоро ждать новой активизации".

ЕС и Украина смогут перейти к переговорам о членстве не раньше осени 2023 года

По мнению политического аналитика Павла Нусса, одним из важнейших событий недели был саммит Украина-ЕС.

"Фактически, Украина провалила выполнение семи предпосылок для начала переговоров о вступлении в ЕС. Когда в июне 2022-го наша страна приобретала статус кандидата в члены Евросоюза, президент Еврокомиссии Урсула ван дер Ляен назвала эти самые пунктов (включая судебную реформу, усиление борьбы с коррупцией и так далее), выполнение которых Еврокомиссия намеревались оценить спустя полугодия, перед тем, как ЕС и Украина смогут перейти к переговорам о членстве. Но теперь речь идет уже о начале переговоров только осенью 2023 года. Что может означать неудовлетворительное заключение европейцев относительно выполнения "домашнего задания" украинской властью", – отмечает аналитик.

Несмотря на это, отмечает он, президент Зеленский пытается пережать ЕС политически, почти требуя принять Украину в Евросоюз в течение следующих двух лет.

"В свою очередь, председатель Европейского комитета Бундестага – Антон Гофрайтер – более осторожно высказался за вступление Украины в ЕС, считая вероятными сроками следующие 5-6 лет", – подчеркивает Павел Нусс.

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