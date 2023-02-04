Что сейчас происходит на фронте – почему Россия готовит два наступления

Президент Украины Владимир Зеленский уверяет, что Бахмут – город на севере Донецкой области, который месяцами активно атакуют россияне, никто сдавать не собирается. И в очередной раз призвал партнеров помочь Украине вооружениями, в том числе дальнобойными. И призыв был услышан. В новый пакет военной помощи от США на более 2 млрд долларов включены, среди прочего, новые высокоточные ракеты GLSDB, подходящие к имеющимся у нас пусковым установкам M270 и HIMARS. И способные бить куда дальше, чем ракеты, что поставлялись нам ранее. Как оцениваете происходящее сейчас на российско-украинском фронте и вокруг него? Как события могут развиваться дальше? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.

Война в Украине. Фото: Минобороны Украины

Нужные нам средства поражения, другие виды вооружения хоть приходят от западных союзников, но – с заметным опозданием

Генерал-лейтенант, бывший заместитель начальника Генштаба ВСУ (2006-2010 гг.) Игорь Романенко поясняет:

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!

"Бахмут – не просто наш город (а мы сражаемся за каждый свой населенный пункт), он уже стал символом, городом-крепостью. Но следует также понимать, что в системе конгломерации, опорных пунктов, которые находятся в Донецкой области, военной перспективы – он занимает очень важное значение. Поэтому идут такие напряженные бои. Если оккупантам удастся захватить Бахмут, они смогут выйти на Часов Яр, Краматорск, Славянск. К тем городам, куда уже добивает вражеская артиллерия. И с этой точки зрения значение Бахмута не просто тактическое, но еще и оперативного уровня".

По словам эксперта, в последнюю неделю противник активизировался на основных направлениях – Лиманское, Бахмутское, Авдеевское, Новопавловское. Генштаб отображает это в сводках. Россияне заводят туда резервы, собирают силы, которые копили ранее, в том числе за счет т.н. "частичной мобилизации". При этом, акцентирует генерал, становится всё более ясно, что формат частичной мобилизации – на самом деле подразумевает, что Кремль намерен призывать столько, сколько посчитает нужным.

"Уже сейчас призвано 300 тысяч россиянам. По разным оценкам еще 200-300 тысяч призовут. Так что как минимум российская армии с прошлой осени пополнится на полмиллиона человек. Из первых 300 тысяч основная часть уже заведена на фронт. Это сказывается. Проявляясь, в том числе, в тех наступательных действиях, которые проводятся на указанных выше направлениях. Мы видим серьезную роль и значение введения резервов, мобилизации", – подчеркивает Игорь Романенко.

У нас, продолжает он, были определенные возможности в смысле деоккупации на севере Луганской области (Сватово-Кременная, Лисичанск), в Запорожской области (Бердянск, Мелитополь). Но в виду того, что, похоже, не оказалось необходимых сил и средств, мы не смогли реализовать этого.

"А война – суровый учитель. И там, где ты не успеваешь, успевает противник. Мы видим заведение достаточно больших сил россиян на линии столкновения – уже сейчас. И их задействование на определенных направлениях. Часто-густо ведутся разговоры, когда Кремль пустит в ход свои стратегические резервы в 200 тысяч человек, которые готовятся на учебных полигонах РФ и Беларуси. Но уже сейчас есть серьезная активизация, жестокие бои в той же Донецкой области. С медленным продвижением противника вперед на ряде направлений", – рассказывает эксперт.

Он отмечает, что захват Соледара – это реализация новых подходов, которые тактически осваивают россияне. Если не удается брать в лоб какой-то объект, как было с Бахмутом, они ищут возможность проводить оперативные охваты, организовывая так называемые "котлы". Поэтому, поясняет Игорь Романенко, оккупанты переключились на штурмовку и наступательные действия с севера от Бахмута. В итоге им удалось, хоть и с громадными потерями, захватить Соледар. Оттуда теперь пытаются наступают на северное направление, намереваясь пресечь возможности логистических поставок нашим войскам.

"Также противник проводит наступательные действия с юга – Красная Гора-Клещеевка. Если ему всё удастся, Бахмут мог оказаться в окружении. Держать его можно, но если "кольцо" будет замыкаться, мы же не станем там оставлять наших военных! Ситуация сходная с тем, что происходило в прошлом году на Луганщине. Тогда противник путем огромных потерь набирался опыта. Лобовые действия в Северодонецке, захватить который россияне смогли лишь, фактически стерев его с лица земли и положив массу своих солдат, они сменили на охватные действия в районе Лисичанска, вынудив нас оставить и его", – напоминает генерал.

Он считает, что нам надо набирать сил, сосредотачиваться на завершении стратегической оборонительной операции этого этапа – на востоке и юге нашего государства. Остановить продвижение противника, нанести ему максимальный урон в живой силе, вооружении и технике, а одновременно (и это очень непростая задача) формировать свои резервы для контрнаступательных действий – за счет поставок техники и вооружений нашими союзниками, подготовки личного состава на этой технике.

"Проблема в том, что нужные нам средства поражения, другие виды вооружения хоть приходят от западных союзников, но – с заметным опозданием. И далеко не в тех количествах, что необходимо", – констатирует Игорь Романенко.

Война на истощение обретает свою соревновательную логику

Руководитель Центра политической разведки, политтехнолог Олег Постернак считает, что мы вступили в стадию, когда война на истощение обретает свою соревновательную логику. Когда каждая сторона, сформировал железобетонную неуступчивость, полагается на военное мастерство, хоть какие-то успешные маневры и достижения на фронте, информационную войну, укрепление морально-психологического превосходства.

"Это своеобразная "игра нервов", которая требует периодических подтверждений для удержания ситуации под контролем, – поясняет эксперт. – Армия РФ в результате Бахмутско-Соледарского наступления поняла, что можно испробовать тактику "мясного вала" в виде направления на штурмовые действия массы слабообученных мобиков или вагнеровцев-уголовников. И хотя результативность весьма условная и минимальная, однако силы ВСУ они все-таки истощают, блокируя перспективу уверенного контрнаступления".

Олег Постернак не исключает, что противник в 2023 году может планировать два наступления.

"Первое – весеннее, имеющее цель сдержать украинское контрнаступление, максимально ослабить наш военно-технический потенциал после получения западного вооружения, истощить ресурсно и экономически. И дождаться изменения позиции Запада, который к лету, по логике Кремля, должен усомниться в военных возможностях Украины деоккупировать свои территории. После чего попытаться затянуть всех в фейковые переговоры, – предполагает эксперт. – Второе наступление, уже более серьезно подготовленное, может планироваться на осень. Когда измотанной Украине будет крайне сложно удержать внутриполитическую способность к сопротивлению. Осеннее наступление может быть более опасным и сложным, так как нынешнее руководство РФ, ведя генетическую войну против Украины, не собирается отказываться от идеи-фикс уничтожения нашего государства и физического истребления украинцев как отдельной европейской нации".

Читайте также на портале "Комментарии" — у ВСУ рассказали об угрозе ракетных ударов из Беларуси.



