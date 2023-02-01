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В столице работал бордель под «крышеванием» полиции

СБУ разоблачила руководство Департамента миграционной полиции на масштабных схемах крышевания проституции

1 февраля 2023, 23:40
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Автор:

Моесеенко Валентина

Совместными силами прокуроров и СБУ при содействии руководства Нацполиции и МВД разоблачена масштабная преступная организация, которая состояла из 15 человек и обеспечивала деятельность мест разврата на территории Киева, а также занималась сутенерством на территории Украины и за пределами государства. Об этом говорится в сообщениях Киевской городской прокуратуры и СБУ, пишут "Комментарии".

В столице работал бордель под «крышеванием» полиции

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По материалам следствия деятельность преступной организации возглавлял заместитель руководителя Департамента миграционной полиции Нацполиции Украины. Он привлек к своей преступной организации двух украинцев, создавших разветвленную сеть салонов предоставления интимных услуг на территории столицыСтоимость "услуг" составляла от 500 до 10 тысяч долларов за ночь.


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"Злоумышленники снимали квартиры в центральных районах столицы, которые обустраивали для предоставления интимных услуг. На "работу" приглашали молодых девушек в возрасте от 18 до 30 лет, - рассказывают силовики- Перевозкой девушек к клиентам в период действия комендантского часа занимались другие члены преступной группировки — водители, которые были сотрудниками полиции, органов государственной власти и государственных предприятий и имели специальные разрешения на перемещение по городу в ночное время".

Кроме этого, к деятельности преступной организации к лучам или руководителю одного из и структурных подразделений ГУ ЧП в Киеве. В его обязанности входило устранение других "салонов", вербовка девушек, работавших у конкурентов, а впоследствии, с разрешения руководителя преступной организации, начала создавать собственную сеть борделей.

Злоумышленники активно развивало и направление предоставления элитных эскорт-услуг, в том числе для клиентов за рубежом. С этой целью заместитель руководителя Департамента, имитируя выполнение возложенных на его подразделение задач, инициировал проведение обысков у лиц, которые могли быть причастны к сутенерству и в ходе проведения следственных действий "вербовал" их.

Силовики провели более 30 обысков по адресам расположения борделей и местам жительства, работы участников преступной группы, а также в административных зданиях Национальной полиции Украины.

"Сотрудники СБУ задержали заместителя начальника Департамента миграционной полиции, руководителя отдела профильного подразделения столичной полиции и еще 12 участников группировки.

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