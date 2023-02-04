В ISW рассказали, как Кремль манипулирует войной в Украине

Российские чиновники продолжают манипулировать законом, чтобы представить войну против Украины как угрозу внутренней безопасности и получить поддержку боевых действий. Как передает издание "Комментарии", об этом говорится в обновлённом отчете Института изучения войны (ISW).

Владимир Путин. Фото: GettyImages

Аналитики обращают внимание, что российский диктатор Владимир Путин 31 января подписал указ, упрощающий процесс введения оповещения о террористических угрозах и позволяющий регионам, отнесенным к "желтому уровню" террористической угрозы на неопределенный срок вводить повышенный террористический уровень.

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Впоследствии, 3 февраля, как отмечают аналитики, Брянская и Курская области объявили о бессрочном продолжении "желтого" уровня террористической угрозы в связи с необходимостью усиления мер по охране и защите территории РФ.

Таким образом, тамошние чиновники, скорее всего, пытаются использовать новый режим "уровня террора" для усиления правоохранительных мер, чтобы подавить внутреннее инакомыслие, частично представить войну в Украине как прямую угрозу внутренней безопасности и создать дальнейшую поддержку боевых действий среди населения РФ, поясняют в Институте изучения.

В отчете говорится и о том, что администрация Байдена объявила 3 февраля о новом пакете военной помощи Украине на сумму 2,2 млрд долларов, включающем высокоточные ракеты большой дальности для HIMARS.

Эксперты отмечают, что президент России Владимир Путин продолжил свою кампанию против некоторых "оппозиционных голосов" во внутреннем информационном пространстве, продолжая предоставлять платформу для критически настроенных националистических военных блогеров.

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