У Зеленского ответили Медведеву насчет угроз по освобождению Крыма

Украина может деоккупировать аннексированный Крым тем способом, которым сама посчитает нужным. Так советник главы Офиса президента Михаил Подоляк отреагировал на новые угрозы зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрия Медведева относительно недопустимости ударов по военным объектам в Крыму. Как передает издание "Комментарии", свое мнение Подоляк обнародовал на своей страничке в Twitter.

Офис президента. Фото: Украинская правда

"Международное право четкое. Украина может освобождать свои территории, применяя любые инструменты. Крым – Украина", – написал советник главы Офиса президента.

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Он также назвал угрозы представителей путинского режима об "ударах возмездия" признанием российского руководства в подготовке массовых убийств, а также политикой запугивания, которую Кремль уже не единожды демонстрировал публично.

Михаил Подоляк посоветовал всем здравомыслящим людям игнорировать заявления Медведева и не обращать на них внимания.

Напомним, Дмитрий Медведев 4 февраля заявил, что, если Украина атакует российские объекты в Крыму, со стороны России якобы возможны "только удары возмездия", в том числе ядерным оружием. Истерические заявления бывшего президента России появились неспроста, ведь стало известно, что в новом уже утвержденном пакете военной помощи США Украине будут дальнобойные ракеты.

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