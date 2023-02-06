У Зеленского заявили, что Россия идет в ва-банк в войне

В эти дни наступает ключевой этап, во время которого Украина и Россия борются за инициативу поле боя. Москва идет в ва-банк. Как передает издание "Комментарии", об этом в эфире общенационального телемарафона заявил советник главы Офиса президента Михаил Подоляк.

Российские военные. Фото: из открытых источников

"Именно сегодня происходит ключевой этап, когда идет борьба за инициативу, кто будет владеть этой инициативой. Понятно, что Россия идет в ва-банк. Отсюда и мобилизация, и дополнительные ресурсы из Беларуси, Ирана или Северной Кореи", — заявил советник главы ОП.

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По его словам, в то же время Украина и ее западные партнеры понимают, что ВСУ нуждаются в большем количестве определенных видов вооружения. Речь идет о снарядах, ракетах и многом другом.

Отметим, ранее Михаил Подоляк также прокомментировал заявления о "мощном наступлении" россиян.

Читайте также на портале "Комментарии" — тема нового широкомасштабного наступления россиян в последнее время активно присутствует в украинском (и не только) медийном пространстве. При этом в Офисе президента уверяют, что украинская разведка имеет всю информацию о передвижениях оккупантов. И призывают не реагировать на гибридную стратегию россиян, не участвовать в разрушительных внутренних "войнах". В свою очередь, большинство украинцев ожидают, что именно ВСУ перейдут в скором времени в контрнаступление. О чем говорят участившиеся "наступательные новости"? Что важно понимать украинцам? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.

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