Почему именно сейчас появились разговоры о наступлении России – что важно понимать украинцам

Тема нового широкомасштабного наступления россиян в последнее время активно присутствует в украинском (и не только) медийном пространстве. При этом в Офисе президента уверяют, что украинская разведка имеет всю информацию о передвижениях оккупантов. И призывают не реагировать на гибридную стратегию россиян, не участвовать в разрушительных внутренних "войнах". В свою очередь, большинство украинцев ожидают, что именно ВСУ перейдут в скором времени в контрнаступление. О чем говорят участившиеся "наступательные новости"? Что важно понимать украинцам? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.

Российские военные. Фото: из открытых источников

Оружие, оружие, больше оружия и еще немного оружия – вот, что нужно Украине

Народный депутат Верховной Рады VIII и IX созывов Алексей Гончаренко отмечает, что многих удивляют или пугают заявления в западных СМИ и не только их касательно скорой эскалации. Тот же Financial Times, напоминает он, предупреждает, что в течение 10 дней Россия может перейти в массированное наступление.

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"Почему об этом заговорили именно сейчас? Объясняю по пунктам. Первое. Мы уже находимся в состоянии войны. В Украине не осталось мест, куда российские террористы не могли бы добить ракетой или совершить там другой акт терроризма. На Донбассе наступление шло к публикации FT – и продолжится, пока россиян не остановят ВСУ, – подчеркивает нардеп. – Второе. Оружие, оружие, больше оружия и еще немного оружия. Вот что поможет нам выстоять. Конечно, если бы нужное нам оружие было предоставлено раньше, мы могли бы перейти в контрнаступление. Но не всё так просто. К сожалению, иногда приходится ждать, и в это время оккупанты пытаются перехватить инициативу. Им нужно успеть захватить хоть что-нибудь, пока мы не получили оружие. Нам – дождаться оружия и уже с ним идти освобождать свои земли. Чувствуете разницу?".

Эти моменты – определяющие, поясняет Алексей Гончаренко. Страхи, которые путин питал фейками и пропагандой, развеяны.

"Теперь западные медиа не спрашивают своих читателей, за Украину ли они. Вопрос стоит четко: как поддержать, что предоставить украинцам. Это единственное окно возможностей путина, которое у него осталось. И как только по нашей земле поедут первые танки из Германии и США, это окно начнет закрываться. Впоследствии закроется совсем", – прогнозирует нардеп.

Ситуация под контролем Генштаба, в профессионализме которого не приходится сомневаться

Эксперт в вопросах национальной безопасности и обороны, участник программы Украина-НАТО Катерина Коваль поясняет:

"Мы проводим свою фундаментальную аналитику, активно работает разведка. Но всегда важно учитывать и информацию извне. В том числе участившиеся меседжи от наших партнеров о вероятности российского массированного наступления. Совокупность сведений позволяет получить максимально расширенную картину. Так анализ ситуации будет более эффективным".

По словам эксперта, независимо о того, когда и какими силами россияне ринутся в новое наступление, за почти год полномасштабной войны мы готовы к любым сценариям. Ситуация, акцентирует она, под контролем Генштаба, в профессионализме которого не приходится сомневаться. Как и в нашей армии, которая стала за неполный год активных боевых действий на огромной линии фронта, реально профессиональной.

"Мы закалилась в боях. Украинские воины проходят постоянную подготовку как внутри страны, так и за границей – по стандартам НАТО. Как следствие – высокая эффективность на поле боя. Кроме того, Украина активно работает на международной арене, благодаря чему получаем всё больше пакетов военной помощи. Идет постоянное освоение новых образов техники, круглосуточные переговоры с партнерами о том, чтобы получать всё необходимое быстрее, больше и в более расширенном спектре, – подчеркивает Катерина Коваль. – Совершенствуется работа на поле боя, нашей ПВО, дипломатический фронт. Неудивительно, что опросы демонстрируют абсолютную веру украинцев в армию, в нашу победу, в деоккупацию всех наших территорий " .

Главное соревнование сейчас идет в штабах, в рамках планирования оборонных и наступательных действий

Руководитель Центра подготовки операторов БПЛА "Крук", политтехнолог, офицер ВСУ Виктор Таран напоминает, что, прусский офицер Карл фон Клаузевиц (1780-1831), участник "наполеоновских войн", в своем трактате о военном искусстве отмечал, что одним из этапов войны, наряду с наступательными и оборонительными действиями, является пауза.

"И оперативная пауза, когда войска замерли в ожидании, – это именно то, что мы наблюдали примерно с ноября до нынешнего времени. Ситуация напоминает двух боксеров, которые замерли на ринге, ожидая, когда противник или откроется, или пойдет в атаку. И надеясь поймать его разящим ударом на первом или на втором. Вот сейчас Украина и РФ напоминают именно таких боксеров после череды сложных раундов. Мы устали, мы обменялись множеством болезненных ударов. Очевидно, что каждый чего-то ждет. Готовится. Копит силы. Но сколько бы ни рассказывали что-то реальное военные и "диванные" эксперты, какие бы предположения не выдвигали журналисты со ссылкой на неназванные источники, к реальности это не имеет отношения", – подчеркивает Виктор Таран.

По его словам, главное соревнование сейчас идет в штабах, в рамках планирования оборонных и наступательных действий, перемещения резервов и нанесения ударов. И соревнование это между двумя главкомами – Залужным (ВСУ) и Герасимовым (оккупационная армия).

"Это состязание нервов, опыта, интуиции, объема разведданных и еще множества факторов, – поясняет эксперт. – Кто начнет, когда, где, как, будет ли это отвлекающий маневр или реальная операция – мы узнаем только постфактум. Потому посоветовал бы украинскому обществу понимать, что военная реальность отличается от медийной, доверится гению нашего главнокомандующего, продолжать максимально поддерживать в ВСУ (которые за год стали совершенно другими, более мощными, оснащенными современным вооружением) и верить в победу, которая точно будет за нами".

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