Самые вероятные участки нового наступления России – что нужно Украине, чтобы выстоять

В ближайшие 10 дней РФ может начать новое массированное наступление в Украине, сообщает Financial Times. Возможным местом новой атаки называют западную часть Луганской области (в районе городов Кременная, что на Луганщине и Лиман, что на Донетчине), а также – юге Донецкой области, север которой и так пребывает под массированными атаками. О чем говорит появление подобной информации в американской прессе, учитывая, что россияне и так фактически начали наступательные действия месяц-два назад? Какие факторы могут помочь Украине выстоять очередное массированное нападение – и начать эффективно контрнаступать? Портал "Комментарии" с этими вопросами обратился к экспертам.

ВСУ. Фото: Facebook Министерства обороны Украины

Россияне будут пытаться ударить раньше, не дожидаясь, пока новые украинские бригады прибудут на фронт

Эксперт программы "Международная и внутренняя политика" аналитического центра Украинский институт будущего Игорь Тышкевич рассуждает так:

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!

"Мы уже имеем попытки россиян подвинуть или прорвать наш фронт на отдельных участках. И попытки разведки качества и сил украинской обороны. Есть существенное усиление наступательных действий противника не только на Бахмутском, но и на Лиманском направлении".

Но, продолжает эксперт, если посмотреть на количество отмобилизованных граждан РФ, которые уже прошли подготовку (около 150-200 тысяч), накопление техники, то по состоянию на сегодня ударная группировка в бой пока не вступала.

"В условиях войны, если ты стягиваешь к фронту определенное количество военнослужащих, техники – это всё необходимо обслуживать, содержать. Тех же солдат необходимо кормить. Так что в определенный момент наступление начнется. Бесконечно Россия ожидать не может. И понятно, что ей выгодно наступать до того, как в ВСУ сформируются новые части, оснащенные вооружением, поставки которого анонсировали наши партнеры. Если смотреть количество обещанной техники, то у нас могут появиться 5-6 новых бригад. И россияне, конечно, будут пытаться ударить раньше. Не дожидаясь, пока эти бригады прибудут на фронт", – поясняет Игорь Тышкевич.

По его словам, формирование даже в условиях войны войсковой части размером с бригаду, с учетом боевой подготовки, освоению новой технике, занимает месяц-полутора, в худшем случае – два-два с половиной. Перед новым годом была анонсирована передача первых пакетов помощи, позволяющих сформировать несколько механизированных бригад, напоминает эксперт. Логично предположить, что они могут быть готовы к началу марта.

Они поступят, вероятнее всего, в середине марта – апреле. И если говорить об ударе, с точки зрения русских вполне логично накопленную группировку ввести в бой до этого момента. Сейчас у нас 6 февраля. И Financial Times не открыл Америку, предполагая, что наступление может начаться примерно во второй половине текущего месяца", – подчеркивает Игорь Тышкевич. "Не так давно стало известно, что нам намерены передать танки

Он также обращает внимание, что часть российских мобилизированных после тренировки на полигонах активно выводили с территории Беларуси. Была информация, что некоторые заходили в Луганскую область. Вопрос о том, акцентирует эксперт, куда они направлялись дальше: оставались там или двигались в район Мариуполя и Бердянска, в места сосредоточения.

"Ключевой вопрос – где они останутся, – считает Игорь Тышкевич. – Если атака будет по теперешней линии фронта, без новых участков, то выбор не так велик. Либо дальше давить на Донецком направлении, либо – на Луганском, либо будет попытка выйти к Запорожью".

В РФ сделали ставку на стратегию так называемой "медленной войны"

По словам эксперта по вопросам сектора обороны и безопасности Олега Старикова, в военном искусстве стран Запада есть такая составляющая как "информационное обеспечение места будущего ведения боевых действий". И мы периодически видим нечто подобное. Сейчас в исполнении некоторых зарубежных СМИ, поясняет он.

"Что вовсе не означает именно такие планы у РФ, – уточняет эксперт. – Однако Запад этими публикациями подталкивает страну-агрессора к тем или иным действиям".

Олег Стариков отмечает, что в течение почти года мы показали – российское военное искусство, построенное по опыту Второй мировой войны и того, что было после нее, проигрывает стратегии ведения сетецентричной войны (на которую делают ставку НАТО и Украина). Как результат – блестящая операция оперативного уровня по освобождению Харьковской области, части Херсонской области – фактически без мощных боестолкновений, лишь создавая угрозу окружения противника, разрушая логистические поставки.

"По моему мнению, РФ никаких прорывов ради захвата новых украинских территорий делать не будет. Там сделали ставку на стратегию так называемой "медленной войны". А по западной классификации – это "тысяча ударов". Фронт "горит", по всей его протяженности. Везде начались активные боевые действия. Где-то – разведка боем, где-то – активные наступления, как в районе Бахмута, Углегорска, Марьинки и так далее. Это делается для того, чтобы не дать Украине накопить резервы для проведения эффективного контрнаступления и освобождения своих территорий", – поясняет Олег Стариков.

Нам нужно как можно больше дальнобойных систем GLSDB с радиусом 150 км и огромное количество дронов-камикадзе

Бывший работник СБУ и консультант Комитета Верховной Рады по вопросам национальной обороны безопасности, военный эксперт Иван Ступак рассуждает так:

"На всей протяженности восточного фронта происходит ползучее, но от этого не менее активное, наступление российских войск. Действительно, в ближайшее время можно ожидать усиление такого наступления на Востоке и Юге Украины, в первую очередь, за счет привлечения значительного количества живой силы противника".

Основные задачи российских войск, по мнению эксперта, можно вывести в несколько тезисов:

– выход на административные границы Луганской и Донецкой областей;

– максимальное уничтожение нашей живой силы;

– избегание городских боев;

– создание условия для взятия в окружение крупных группировок украинских войск.

"Именно сейчас даже больше, чем танки, нам необходимо значительное количество бронемашин, дальнобойные системы GLSDB с радиусом 150 км и огромное количество дронов-камикадзе, – считает Иван Ступак. – Бронемашины помогут быстро и максимально безопасно перемещать значительное количество наших военных для прорыва российских позиций. Дальнобойные системы смогут эффективно уничтожать ВСЕ российские склады и штабы, расположенные на ВСЕЙ оккупированной территории Украины, включая части Крыма. Дроны-камикадзе способны делать то же, что и дальнобойные системы GLSDB, однако на территории РФ. То есть, западное оружие будет использовано только на территории Украины, а украинское – по территории РФ, так сказать, для поддержания баланса в природе".

Читайте также на портале "Комментарии" — серия увольнений и планы по отставке Резникова: почему кадровые изменения происходят именно сейчас.



