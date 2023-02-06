Ожидают ли украинцы контрнаступление ВСУ. Результаты опроса

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Slava Kot
Украинские войска продолжают защищать территорию Украины и ежедневно уничтожают российскую технику и личный состав армии РФ, а западные союзники поставляют военное оборудование для усиления украинских позиций на фронте. Но будет ли контрнаступление ВСУ в ближайшие недели? Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на исследование компании Active Group с помощью онлайн панели SunFlower Sociology.
Украинцы ожидают контрнаступление ВСУ. Фото из открытых источников
После переговоров контактной группы на авиационной базе Рамштайн Украина получила несколько пакетов военной помощи, в том числе от Соединенных Штатов на сумму в 2,2 млрд долларов. А через несколько дней США и Германии объявили, что готовы предоставить Украине свои танки Abrams и Leopard . Однако американские танки прибудут не ранее чем во второй половине года, а Leopard 2, по словам министра обороны Германии Бориса Писториуса отправят весной.
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Это вдохновляет украинцев для возможного контрнаступления ВСУ. Согласно опросу компании Active Group, более 55% украинцев ожидают контрнаступления украинской армии в ближайшее время, из них 33,5% уверены, что Украина начнет активно атаковать российские позиции.
Всего 3% украинцев вообще не верят, что ВСУ перейдет в контрнаступление в ближайшие недели, а 22,1% выбрали вариант "скорее нет". Не определились – 16,4% опрошенных.
Ранее портал "Комментарии" сообщал об отношении украинцев к скандалу с закупкой продуктов для военных ВСУ.
Также "Комментарии" писали о том, поддерживают ли украинцы новый закон об ужесточении ответственности для военнослужащих.
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