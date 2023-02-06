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Ожидают ли украинцы контрнаступление ВСУ. Результаты опроса

Более половины украинцев ожидают, что ВСУ перейдет в контрнаступление в ближайшие недели.

сегодня, 13:50
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Автор:

Slava Kot

Украинские войска продолжают защищать территорию Украины и ежедневно уничтожают российскую технику и личный состав армии РФ, а западные союзники поставляют военное оборудование для усиления украинских позиций на фронте. Но будет ли контрнаступление ВСУ в ближайшие недели? Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на исследование компании Active Group с помощью онлайн панели SunFlower Sociology.

Ожидают ли украинцы контрнаступление ВСУ. Результаты опроса

Украинцы ожидают контрнаступление ВСУ. Фото из открытых источников

После переговоров контактной группы на авиационной базе Рамштайн Украина получила несколько пакетов военной помощи, в том числе от Соединенных Штатов на сумму в 2,2 млрд долларов. А через несколько дней США и Германии объявили, что готовы предоставить Украине свои танки Abrams и Leopard . Однако американские танки прибудут не ранее чем во второй половине года, а Leopard 2, по словам министра обороны Германии Бориса Писториуса отправят весной.


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Это вдохновляет украинцев для возможного контрнаступления ВСУ. Согласно опросу компании Active Group, более 55% украинцев ожидают контрнаступления украинской армии в ближайшее время, из них 33,5% уверены, что Украина начнет активно атаковать российские позиции.

Всего 3% украинцев вообще не верят, что ВСУ перейдет в контрнаступление в ближайшие недели, а 22,1% выбрали вариант "скорее нет". Не определились – 16,4% опрошенных.

Ожидают ли украинцы контрнаступление ВСУ. Результаты опроса - фото 2

Ранее портал "Комментарии" сообщал об отношении украинцев к скандалу с закупкой продуктов для военных ВСУ.

Также "Комментарии" писали о том, поддерживают ли украинцы новый закон об ужесточении ответственности для военнослужащих.



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Источник: https://t.me/pulsweek/18
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