У Зеленского отреагировали на заявления о «мощном наступлении» россиян

Готовясь к возможной новой атаке на Украину, россияне могут, как это уже было не единожды, применить гибридную тактику. Она заключается в том, чтобы атаковать нашу страну с разных направлений. Это может делаться для того, чтобы растянуть силы ВСУ, отвлечь внимание. Как передает издание "Комментарии", об этом у себя в Телеграмм написал советник главы Офиса президента Михаил Подоляк.

Российские военные. Фото: из открытых источников

Советник главы ОП отметил, россияне делают ставку на то, чтобы вызвать панику и страх, спровоцировать масштабные внутренние информационные конфликты.

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По словам Михаила Подоляка, несмотря на угрозы и попытки запугать украинцев, россияне сами напуганы и не знают, как им действовать в ситуации, когда уже 11 месяцев Украина продолжает борьбу и рушит все планы захватчиков.

Подоляк отметил, сейчас происходит попытка деморализировать украинцев, запуская тревожные вбросы о "мощных наступлениях".

"Так вот, все-таки нам нужно разделять "реальные возможности РФ" и слова РФ об этих возможностях. Российские пропагандисты умеют громко говорить о победах, которых нет", – написал Михаил Подоляк.

Он добавил, по факту все видят, что российским захватчикам не удается оккупировать даже небольшие населенные пункты. Поэтому они продолжают использовать тактику "сожженной земли". Оккупанты накрывают огнем села, уничтожают все живое и только тогда заходят на пустынную территорию, где уже нет ничего.

Михаил Подоляк заверил, что на данный момент украинская разведка имеет всю информацию о передвижениях российских войск и призвал украинцев не реагировать на гибридную стратегию россиян, а также не участвовать в разрушительных внутренних "войнах".

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