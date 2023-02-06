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Москва передала Тегерану оружие, захваченное в Украине, - WSJ

Иранский режим продолжает активно поддерживать Кремль в войне против Украины

сегодня, 13:25 comments1454
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Автор:

Кравцев Сергей

Россия предоставила Ирану вооружение, которое российские военные захватили на поле боя в Украине. Тегеран должен заняться его реконструкцией. Об этом сообщает портал "Комментарии", со ссылкой на "Wall Street Journal". Таким образом Иран не только поставляет России необходимое оружие и боеприпасы для войны против Украины, но и занимается реконструкцией, ремонтом захваченного оккупантами вооружения.

Москва передала Тегерану оружие, захваченное в Украине, - WSJ

Российские военные. Фото: Getty Images

"По словам официальных лиц, Москва предоставила Ирану оружие, захваченное на поле боя в Украине, которое они пытаются реконструировать", — пишет издание.


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Также там отмечают, что Россия и Иран продолжают развивать более тесные связи на различных направлениях. Две страны недавно соединили свои межбанковские системы обмена платежными сообщениями, открыв путь всем иранским банкам для проведения операций с российскими кредиторами.

Кроме того, как предупреждал Вашингтон, после долгих дискуссий Иран дал согласие предоставить Москве баллистические ракеты. Однако пока нет никаких признаков того, что Тегеран сдержал свое слово и ракеты уже прибыли в Россию.

Читайте также на портале "Комментарии" — РФ и Иран хотят построить в российском Елабуге (в тысяче км от границы с Украиной) новый завод, который мог бы производить не менее 6 тысяч беспилотников иранской разработки для войны в Украине, передает Wall Street Journal. Речь якобы идет о части сделки на $1 млрд. Что Украина и союзники могут противопоставить этой угрозе? Журналисты "Комментариев" с этими вопросами обратились к экспертам.

Также издание "Комментарии" сообщало – в Институте изучения войны назвали главный страх Путина в войне против Украины.




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Источник: https://www.wsj.com/articles/moscow-tehran-advance-plans-for-iranian-designed-drone-facility-in-russia-11675609087?mod=hp_lead_pos9
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