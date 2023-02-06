В России собираются производить иранские дроны: как Украина и союзники могут этому помешать

РФ и Иран хотят построить в российском Елабуге (в тысяче км от границы с Украиной) новый завод, который мог бы производить не менее 6 тысяч беспилотников иранской разработки для войны в Украине, передает Wall Street Journal. Речь якобы идет о части сделки на $1 млрд. Что Украина и союзники могут противопоставить этой угрозе? Портал "Комментарии" с этими вопросами обратился к экспертам.

Иранские дроны. Фото: из открытых источников

У нас создаются подразделения, специализированные на борьбе с беспилотниками разных типов

Аналитик, специалист по ракетному вооружению Александр Кочетков акцентирует, что хотеть – не означает мочь.

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"К примеру, существует распоряжение Путина производить 300 крылатых ракет в месяц, чтобы атаковать Украину раз в несколько дней. Но это ведь у них не получается. С заводом все еще понятнее. Развернуть массовое сборочное производство в недоимперии вряд ли смогут быстрее, чем за полгода. За это время главные события на фронтах уже произойдут", – отмечает эксперт.

Что касается противодействия таким действиям, то это уже идет, уверяет Александр Кочетков.

Кроме того, есть украинские разработки, в которых с помощью аэростатов с сетями планируется надежно защитить важные объекты от беспилотников вроде "Шахедов", подчеркивает Александр Кочетков.

Хоть на Иран и РФ наложено немало санкций, их следует расширять и углублять

Глава Института публичной политики и консалтинга (ИНПОЛИТ), политический консультант Сергей Быков рассуждает так:

"Совместные проекты РФ и Ирана говорят о том, что окончательно обрамляется два блока в ходе условной фактически идущей Третьей мировой войны. Блок демократических стран, цивилизованного мира (Украина и все, кто поддерживает нас сейчас). И обновленная "ось зла" в составе России, ее сателлита Беларуси, а также диктаторских режимов Ирана и Северной Кореи".

По мнению Сергея Быкова, хоть на Иран и РФ наложено немало санкций, их следует расширять и углублять. Добившись, в итоге, тотальной изоляции, без оговорок.

"Собственно, пора начать выполнять Устав ООН – или формировать новую организацию, которая окажется более действенной в этом направлении", – констатирует эксперт.

Если над Украиной будет создано непробиваемое "защитное поле", под сомнением окажется и необходимость строительства завода по производству дронов

Руководитель Центра общественной аналитики "Вежа" Валерий Клочок уверен – противопоставить всему, что творит Россия, теперь еще и с помощью Ирана, можно только силу.

"Соответственно, на намерения москалей и иранцев построить в РФ завод по изготовлению дронов, следует реагировать соответствующим образом, – отмечает он. – Скорее всего, предприятие будет построено. Уже нет сомнения в сотрудничестве Москвы и Тегерана. Но при этом надо понимать, что взаимоотношения между двумя авторитарными режимами далеко не такие успешные, как пытается преподнести их пропаганда. Есть немало нюансов и по части предоставления технологий Ирану со стороны РФ (для продолжения ядерной программы), и по части предоставлениям иранцами россиянам пусковых установок для баллистических ракет. Пока не зафиксировано ударов иранскими ракетами по территории Украины. И это говорит само за себя".

Валерий Клочок считает, что противопоставить новым планам агрессора мы можем лишь эффективную систему ПВО в Украине.

"Есть определенный позитив в этом направлении. Наша ПВО демонстрирует прекрасный результат по уничтожению тех же иранских беспилотников. Они не стали фактором стратегических перемен в ведении войны. Да, они изматывают украинскую ПВО, но мы научились эффективно с ними бороться. В случае анонсированных поставок нам таких мощных систем как зенитно-ракетные комплексы (ЗРК) типа Patriot и SAMP/T Mamba, дополнительные IRIS-Т, небо над Украиной станет еще более защищенным. А если над Украиной будет создано практически непробиваемое "защитное поле", под сомнением окажется и необходимость строительства завода по производству дронов на территории РФ в ракурсе атак против нашей страны", – поясняет эксперт.

Впрочем, продолжает он, такой завод в любом случае увеличит военную мощь России. К сожалению, для нас. И не только для нас.

Точно о том, какой был нанесен ущерб, неизвестно, – отмечает Валерий Клочок. – Но ясно, что и таким образом можно бороться с Ираном, снижая его потенциал в предоставлении военной помощи РФ". "Пока на внешнеполитической арене в этом ракурсе мы, недостаточно активны. В любом случае, ситуация тут во много будет зависеть от США. Американский лидер Джо Байден еще в прошлом году пообещали "освободить Иран" (дословная цитата), имея в виду уничтожение нынешнего режима. Надеюсь, это проект будет осуществлен. Тем более, что определенные – весьма эффективные – действия мы увидели в конце января. Когда неназванные силы атаковали дронами на территории Ирана ряд военных инфраструктурных объектов

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