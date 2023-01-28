ВСУ усиливаются ротами дронов и «ловцами шахедов»: почему это важно

Украинские войска пополнятся ударными ротами дронов, также у нас появились "Ловцы шахедов". Почему это важно? Что нам еще необходимо для более эффективного отражения российской агрессии? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.

Беспилотники. Фото: из открытых источников

Нам нужно много охотников за дронами, много различного противодронового оружия

Аналитик, специалист по ракетному вооружению Александр Кочетков поясняет:

"Агрессор разворачивает производство ударных беспилотников – аналогов "Шахедов" – на своей территории. Соответственно, их налеты на нас будут регулярными. Соответственно, нам необходимо готовить противодействие".

По словам эксперта, специализированные противодроновые подразделения, оснащенные всем необходимым – это правильное актуальное решение.

"В таких быстротекущих действиях, как перехват беспилотников, все решают минуты, а то и секунды, – отмечает Александр Кочетков. – И навыки военнослужащих являются принципиально важными. Но война – это, прежде всего, массовость. Нам нужно много охотников за дронами, много различного противодронового оружия".

Такие разработки в Украине есть, причем, высокоэффективные и малозатратные, акцентирует эксперт.

"Необходимо только, чтобы наша власть не только взаимодействовала с союзниками, но и обратила внимание и поддержала украинские проекты", – резюмирует Александр Кочетков.

Современнейшая система ловцов и уничтожения дронов – это уникальное оружие, представляющее собой комплекс радаров и средств глушения сигнала

Руководитель Центра подготовки операторов БПЛА "Крук", политтехнолог, офицер ВСУ Виктор Таран рассуждает так:

"Замечательно, что "Фейсбук" периодически напоминает, что было год, два, три назад. И сейчас я, просматривая свою ленту, вижу, что было год назад. Как нам помогали основные союзники – США, Британия, страны Балтии. Они нам давали максимум "Джавелины" (американский переносной противотанковый ракетный комплекс) и NLAW (шведско-британская переносная противотанковая управляемая ракета), стрелковое оружие. Аргументируя это тем, что, скорее всего, украинская армия не сможет сдержать натиск российской – и гипотетическое на тот момент вторжение в итоге перейдет в партизанские бои, а мы отступим в район Западной Украины. Союзники настоятельно предупреждали нас, что такое вторжение готовится. Наше руководство упорно это отрицало".

Прошел год. Украинская армия получила реактивные системы залпового огня (РСЗО) HIMARS, зенитно-ракетные комплексы (ЗРК) Patriot и IRIS-Т, на подходе танки (немецкие Leopard 2, британские Challenger 2, американские Abrams). А также современнейшую систему ловцов и уничтожения дронов.

"Это уникальная система, представляющая собой комплекс радаров и средств глушения сигнала, – рассказывает Виктор Таран. – Она помогает обнаруживать и блокировать вражеские БПЛА, выпускает свои беспилотники с радиолокационным управлением и искусственным интеллектом. Плюс, наша армия пополнятся ударными ротами беспилотников. Всё это, безусловно, усилит нашу обороноспособность, позволит лучше защитить инфраструктурные объекты от вражеских атак. Более того – это лишь один из шагов в укреплении ВСУ".

По мнению эксперта, несмотря на очередные заявления немцев о том, что они никогда не передадут нам военную авиацию, мы получим и F-16, и много чего еще из необходимых новинок. И заслуга в этом, прежде всего, Вооруженных сил Украины и главнокомандующего – генерала Залужного, акцентирует Виктор Таран.

"Украинская армия доказала за почти год полномасштабной войны, что она является одной из самых эффективных в мире. Именно поэтому она получает лучшие образы современного оружия. Более того, многие армии хотят нам передать всё это, считая подобный шаг за честь. А также – чтобы протестировать что-то в боевых условиях. Да, для нас последнее звучит болезненно, неприятно, ведь война идет на нашей территории. Но так работает прагматичный мир, – поясняет эксперт. – И я уверен, что после неминуемой победы над агрессором, украинская армия станет важной составляющей глобальной безопасности".

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