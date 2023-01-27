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«Ловцы шахедов» и «Армия дронов». Что еще нового в украинском войске

Украинские войска пополнятся ударными ротами дронов

сегодня, 18:33
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Автор:

Моесеенко Валентина

Об этом сообщили в Госспецсвязи, где совместно с Генштабом и Минцифры сформируют первые в мире ударные роты беспилотников в рамках проекта "Армия дронов", пишут "Комментарии".

«Ловцы шахедов» и «Армия дронов». Что еще нового в украинском войске

Первые в мире ударные роты беспилотников создают в ВСУ

При Минцифре создан Координационный штаб, в который входят все ключевые министерства и службы, привлеченные в реализации новой инициативы. Его работа будет направлена не только на создание боевых беспилотных формирований, но и на введение реформ и увеличение производства дронов.

Также уже отобраны профессиональные бойцы, которые возглавят ударные роты украинской армии будущего, в которой будут воевать машины, а не люди. Каждая рота получит дроны и боеприпасы к ним, Starlink для обеспечения бесперебойной связи и другое оборудование, которое поможет бороться с кафирами в горячих точках.

Присоединиться к созданию украинской Армии дронов может каждый желающий помочь нашим военным. Вы можете задонатить средства, на которые в рамках совместного проекта Генштаба, Госспецсвязи и платформы United24 мы продолжим закупать беспилотники для наших вооруженных сил или задонатить уже приобретенный дрон.

А "Ловцы шахедов" уже в УкраинеВ настоящее время закуплено шесть систем противодействия вражеским беспилотникам, сообщили в Минцифре.

Комплекс радаров и средств глушения сигнала помогает обнаруживать и блокировать вражеские БПЛА и выпускает свои дроны. Fortem DroneHunter F700 – автономный дрон с радиолокационным управлением и искусственным интеллектом. Летит на скорости более 100 км/ч, перехватывает и приземляет вражеские беспилотники.

Ранее "Комментарии" писали, сколько времени понадобится Украине на разработку ударных дронов дальнего действия, рассказал военный эксперт.



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