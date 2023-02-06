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У оккупантов минус два катера и две ДРГ на юге: подробности от ВСУ

Украинские военные ночью ликвидировали два катера и две ДРГ россиян на юге

сегодня, 15:10
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Автор:

Кравцев Сергей

Украинские защитники уничтожили два вражеских катера с диверсионно-разведывательными группами при попытке обустройства наблюдательных постов на юге. Об этом сообщает портал "Комментарии", со ссылкой на начальника Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталию Гуменюк в эфире общенационального телемарафона.

У оккупантов минус два катера и две ДРГ на юге: подробности от ВСУ

ЗСУ. Фото:


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"Мы понимаем, что враг не покидает юг, он остается в приоритете врага. Достаточно мощные силы еще до этого были накоплены на нашем направлении", — отметила Наталия Гуменюк.

По словам Гуменюк, россияне продолжают вести разведку и аэроразведку, в том числе с использованием лодок, которые они отобрали у местного населения.                                                                                                                                                                             

"Они продолжают диверсионными группами прощупывать нашу оборону в сторону Днепра, на островах и, пытаясь там обустроить свои наблюдательные посты, снова потеряли два катера и две диверсионно-разведывательные группы за эту ночь", — сообщила спикер.

Напомним, 23 января украинские военные подбили вражеский катер при попытке высадки ДРГ вблизи Херсона. 9 января украинские бойцы поразили российский катер в районе острова Белогрудый.

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