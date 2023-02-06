У оккупантов минус два катера и две ДРГ на юге: подробности от ВСУ

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Кравцев Сергей
Украинские защитники уничтожили два вражеских катера с диверсионно-разведывательными группами при попытке обустройства наблюдательных постов на юге. Об этом сообщает портал "Комментарии", со ссылкой на начальника Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталию Гуменюк в эфире общенационального телемарафона.
ЗСУ. Фото:
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По словам Гуменюк, россияне продолжают вести разведку и аэроразведку, в том числе с использованием лодок, которые они отобрали у местного населения.
Напомним, 23 января украинские военные подбили вражеский катер при попытке высадки ДРГ вблизи Херсона. 9 января украинские бойцы поразили российский катер в районе острова Белогрудый.
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