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Данилов: Кремль начинает "умолять" о переговорах – в ответ Украина выставила 4 требования

Без обсуждения 4 требований Украины Киев не готов возобновлять переговоры с РФ

сегодня, 07:52 comments3110
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Автор:

Кравцев Сергей

Москва через посредников пытается вновь проталкивать вопрос о необходимости начла переговоров о прекращении войны. В ответ Украина выдвинула 4 понятных требования. Как передает издание "Комментарии", об этом в эфире "Радио НВ" заявил секретарь СНБО Алексей Данилов.

Данилов: Кремль начинает "умолять" о переговорах – в ответ Украина выставила 4 требования

Алексей Данилов. Фото: из открытых источников

Секретарь СНБО отметил, Путин ставит задачу полного захвата Луганской и Донецкой областей, никакой тайны в этом нет. Более того, они пробуют сейчас понять, что достичь тех целей, которые они себе ставили по захвату нашей страны, у них нет никаких возможностей. Поэтому на сегодня умоляют. Берут целый пул переговорщиков.                                            


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"Они сейчас ведут огромную работу с определенными группами, чтобы они вступили в переговоры. Уже и Бразилия, и кого только нет в посредничестве — "давайте будем договариваться, чтобы как-то решить этот вопрос", — отметил секретарь СНБО.

По его словам, Украина выдвигает России довольно простые 4 требования: освободить все украинские территории, которые сейчас являются временно оккупированными; ответственность через трибунал тех людей, которые затеяли войну, которые убивают детей, пожилых людей, женщин, которые к военному делу не имеют никакого отношения, гарантии безопасности Украины; ответственность.

Данилов отметил, что идти на условия террористов — это абсолютно недопустимая вещь.

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Также издание "Комментарии" сообщало — в США признали – санкции против РФ оказались неэффективными.




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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=c4ej4Jq-4C8&t=455s&ab_channel=RadioNV
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