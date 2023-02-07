В США признали – санкции против РФ оказались неэффективными

Неэффективность западных санкций против Ирана и РФ, вероятно, способствовали тому, что Кремль смог приобрести компоненты для ударных беспилотников в США. Об этом сообщает портал "Комментарии", со ссылкой на обновленный отчет Института изучения войны (ISW).

Завод по выпуску БПЛА. Фото: из открытых источников

Аналитики обращают внимание, что Россия и Иран продвигают планы по строительству иранского завода по производству беспилотных летательных аппаратов на территории России. Ранее Иран открыл завод по производству дронов в Таджикистане.

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Россия может использовать свои значительные экономические связи с Таджикистаном через ОДКБ и ЕАЭС для отмывания компонентов дронов или закупки произведенных беспилотников для использования в Украине в обход международных санкций.

Британская следственная группа Conflict Armament Research (CAR) сообщила, что 82% иранских беспилотников Shahed-131, Shahed 136 и Mohajer-6, сбитых на Украине, имели микросхемы, полупроводники и другие компоненты, которые поступали из США.

Большинство западных компаний, чьи компоненты были обнаружены в сбитых иранских беспилотниках в Украине, с начала войны отрицали прямую продажу компонентов в Россию, Иран или Беларусь.

Также эксперты сделали акцент на том, что войска РФ готовятся к крупномасштабному решающему наступлению на востоке Украины в середине-конце февраля. При этом спикеры русских националистов выражают скептицизм в отношении способности России начать успешное наступление в конце февраля.

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