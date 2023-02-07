logo

BTC/USD

23046.59

ETH/USD

1645.91

LTC/USD

99.66

USD/UAH

40.00

EUR/UAH

42.85

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал
блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество Война с Россией В США признали – санкции против РФ оказались неэффективными
commentss НОВОСТИ Все новости

В США признали – санкции против РФ оказались неэффективными

В ISW заявили, что неэффективные санкции позволили Кремлю обеспечить завод по выпуску БПЛА деталями

сегодня, 07:20
Поделитесь публикацией:
Автор:

Кравцев Сергей

Неэффективность западных санкций против Ирана и РФ, вероятно, способствовали тому, что Кремль смог приобрести компоненты для ударных беспилотников в США. Об этом сообщает портал "Комментарии", со ссылкой на обновленный отчет Института изучения войны (ISW).

В США признали – санкции против РФ оказались неэффективными

Завод по выпуску БПЛА. Фото: из открытых источников

Аналитики обращают внимание, что Россия и Иран продвигают планы по строительству иранского завода по производству беспилотных летательных аппаратов на территории России. Ранее Иран открыл завод по производству дронов в Таджикистане.


Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Россия может использовать свои значительные экономические связи с Таджикистаном через ОДКБ и ЕАЭС для отмывания компонентов дронов или закупки произведенных беспилотников для использования в Украине в обход международных санкций.

Британская следственная группа Conflict Armament Research (CAR) сообщила, что 82% иранских беспилотников Shahed-131, Shahed 136 и Mohajer-6, сбитых на Украине, имели микросхемы, полупроводники и другие компоненты, которые поступали из США.

Большинство западных компаний, чьи компоненты были обнаружены в сбитых иранских беспилотниках в Украине, с начала войны отрицали прямую продажу компонентов в Россию, Иран или Беларусь.

Также эксперты сделали акцент на том, что войска РФ готовятся к крупномасштабному решающему наступлению на востоке Украины в середине-конце февраля. При этом спикеры русских националистов выражают скептицизм в отношении способности России начать успешное наступление в конце февраля.

Читайте также на портале "Комментарии" — в Кремле снова истерят из-за поставок оружия Украине: о чем это говорит.

Также издание "Комментарии" сообщало — удастся ли РФ захватить Днепр – есть ли уже первые признаки нового наступления оккупантов.




Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.understandingwar.org/backgrounder/russian-offensive-campaign-assessment-february-6-2023
Теги:
comments

Обсуждения

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!