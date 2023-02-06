Удастся ли РФ захватить Днепр – есть ли уже первые признаки нового наступления оккупантов



















С каждым днем все больше разговоров о возможном новом наступлении российской армии на Украину. В сети активно обсуждаются даты и направления новой атаки России. Среди обсуждений нередко звучат разговоры о желании Кремля захватить Днепр и другие большие города, расположенные на востоке Украины. Есть ли предпосылки, что россиянам удастся задуманное и заметны ли уже первые признаки наступления?

Российские военные. Фото: из открытых источников

Вероятность того, что наступление российских войск дойдет до города Днепра равно 0,01%

Известный в Украине военный эксперт Олег Жданов не верит в способность россиян захватить Днепр. Эксперт сомневается даже в способности оккупантов выйти на административные границы Донецкой и Луганской областей, как того добивается Кремль. Свое мнение эксперт озвучил на своем YouTube-канале.

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"Вероятность того, что наступление российских войск дойдет до города Днепра равно 0,01%. 99,9% — что наступление РФ не то, что не дойдет до Днепра, а даже не выйдет на административные границы Донецкой и Луганской областей. У нас есть все шансы удержать позиции", — заявил Олег Жданов.

Он отметил, не стоит забывать, что российское руководство не интересует вопрос сохранения жизни своих военных.

"Посмотрим, на сколько времени у российских войск хватит сил и энтузиазма, чтобы держать этот темп наступления с таким количеством потерь", – отметил эксперт.

Российская Федерация пытается завести в Украину мотострелковую дивизию

В то же время военный эксперт, генерал-лейтенант Игорь Романенко в комментарии для 24 канала заявил, что пока все обсуждают, когда же враг молниеносно бросится в новую атаку на Украину, эта атака уже идет. Потому как свое наступление Россия уже начинает плавно, увеличивая темпы атак. Сейчас российское командование пытается завести в Украину мотострелковую дивизию из учебного центра в Беларуси. Это и есть первым признаком наступления.

Эксперт отметил, на многих направлениях идут ожесточенные бои. При этом захватчики перекидывают на фронт свои резервы. В то же время эксперт считает, что украинской армии необходимо "обескровить" оккупантов в боях, после чего пойти в атаку.

"Нужно уничтожать эту силу. И готовиться к предстоящим действиям. Но защищаться, оборонять, а еще лучше – впоследствии завершить стратегическую оборонную операцию и перейти к дальнейшим контрнаступательным действиям", – резюмировал Романенко.

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