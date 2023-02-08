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Новое большое наступление России под вопросом: в США назвали главную причину

Аналитики ISW уверены, что Россия не имеет боевой мощи для масштабного наступления в "нереалистичные сроки"

сегодня, 07:30 comments1006
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Автор:

Кравцев Сергей

Перед российским военным командованием Кремль снова поставил нереалистичные сроки захвата Донбасса. Именно поэтому оккупационные войска спешат начать массированное наступление в Донецкой области. При этом российская армия все еще не имеет достаточной боевой мощи, чтобы достичь поставленных целей. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в сводке Института изучения войны (ISW).

Новое большое наступление России под вопросом: в США назвали главную причину

Российские войска. Фото: Getty Images

Аналитики обнародовали оценку министерства обороны Великобритании о том, что Москва пыталась начать крупную наступательную операцию с начала января 2023 года, но смогла получить всего несколько сотен метров территории в неделю.


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Как говорится в отчете, такие медленные темпы объясняются недостатком боеприпасов в РФ и нехваткой маневренных подразделений, необходимых для успешного и быстрого наступления.

В то же время специалисты указали, что Россия вряд ли нарастит боевую мощь, необходимую для существенного влияния на исход войны, в то время как военное командование продолжает требовать нереалистичного и масштабного продвижения.

"Российское руководство снова планирует решительное наступление на основе ошибочных предположений относительно своих военных возможностей и не имеет боевой мощи, необходимой для поддержки более одной крупной наступательной операции", — подчеркнули в Институте изучения войны.

Кроме того, эксперты объясняют, что наблюдали, как Кремль сигнализировал о подготовке к наступлению в начале 2023 года и пришли к выводу, что время и пространство могут помешать стремительным и широкомасштабным продвижениям России, поскольку приближается весна, которая непригодна для маневренной войны.

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Источник: https://www-understandingwar-org.translate.goog/backgrounder/russian-offensive-campaign-assessment-february-7-2023?_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=uk&_x_tr_hl=uk&_x_tr_pto=sc
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