Новое большое наступление России под вопросом: в США назвали главную причину

Перед российским военным командованием Кремль снова поставил нереалистичные сроки захвата Донбасса. Именно поэтому оккупационные войска спешат начать массированное наступление в Донецкой области. При этом российская армия все еще не имеет достаточной боевой мощи, чтобы достичь поставленных целей. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в сводке Института изучения войны (ISW).

Российские войска. Фото: Getty Images

Аналитики обнародовали оценку министерства обороны Великобритании о том, что Москва пыталась начать крупную наступательную операцию с начала января 2023 года, но смогла получить всего несколько сотен метров территории в неделю.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!

Как говорится в отчете, такие медленные темпы объясняются недостатком боеприпасов в РФ и нехваткой маневренных подразделений, необходимых для успешного и быстрого наступления.

В то же время специалисты указали, что Россия вряд ли нарастит боевую мощь, необходимую для существенного влияния на исход войны, в то время как военное командование продолжает требовать нереалистичного и масштабного продвижения.

"Российское руководство снова планирует решительное наступление на основе ошибочных предположений относительно своих военных возможностей и не имеет боевой мощи, необходимой для поддержки более одной крупной наступательной операции", — подчеркнули в Институте изучения войны.

Кроме того, эксперты объясняют, что наблюдали, как Кремль сигнализировал о подготовке к наступлению в начале 2023 года и пришли к выводу, что время и пространство могут помешать стремительным и широкомасштабным продвижениям России, поскольку приближается весна, которая непригодна для маневренной войны.

Читайте также на портале "Комментарии" — в Кремле снова истерят из-за поставок оружия Украине: о чем это говорит.

Также издание "Комментарии" сообщало — о чем говорит предупреждение генсека ООН – действительно ли мир на пороге Третьей мировой войны.